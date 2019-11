La tripulación del quimiquero encallado en A Coruña, a salvo

La tripulación del quimiquero Blue Star, que encalló en la noche de esta pasada madrugada en la costa de Ares (A Coruña), se encuentra a salvo a bordo del navío, han confirmado fuentes de Emergencias a EFE, que han precisado que los medios desplazados se ven condicionados por el temporal en las labores de rescate.



La embarcación, de 128 metros de eslora, impactó en la zona de As Mirandas, próxima a unos islotes y a las playas de A Barrosa y A Canteira y fue desplazada por el viento cuando se dirigía al fondeadero de la ría aresana por las inclemencias metereológicas.





As primeiras informacións recibidas no #112Galicia indican que o petroleiro non levaba carga no momento de encallar nin tampouco hai constancia de persoas feridas.