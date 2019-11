El mal tiempo lastra la primera semana de capturas de la centolla, que caen un 62%

El pasado lunes arrancó la campaña de la centolla en las provincias de Pontevedra y A Coruña, pero las cifras iniciales se alejan de las registradas en la primera semana de capturas de 2018. Los últimos datos provisionales publicados en la Plataforma Tecnolóxica da Pesca (dependiente de la Consellería do Mar) apuntan que en las lonjas gallegas se subastaron 27,5 toneladas de la especie entre lunes y ayer, por las 72,9 toneladas del pasado año, un descenso del 62%. El sector señala que las condiciones meteorológicas no fueron las ideales para salir a faenar. "Lo que está marcando mucho el inicio de la campaña es el mal tiempo. No se puede trabajar con esas condiciones", lamenta el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez.

La lonja de Vigo no realizó ventas de este crustáceo el día que se abrió la campaña, pero los siguientes sí. El martes se comercializaron 1.412 kilos de la especie (la cantidad más elevada), mientras que el precio más alto se registró el jueves y ayer con 22 euros el kilo del recurso. El mal tiempo provocó que en los dos últimos días de la semana el puerto vigués subastara menos cantidad de centolla: el jueves apenas 750 kilos y ayer 270.

Un puerto de referencia en Galicia en este crustáceo es el de O Grove. El lunes fue el día que mejores números se registraron en el centro de primera venta grovense. La cantidad subastada ascendió a los 3.350 kilos, mientras que el precio más alto de comercialización fue de 29,50 euros el kilo, aunque el valor medio del producto ese día fue de 14 euros el kilo. Conforme fue avanzando la semana y empeoraba el tiempo, la cantidad de este crustáceo fue disminuyendo. El jueves registró la cifra más baja, 1.643 kilos, cuyo precio medio fue de 13 euros el kilo. En la primera semana de campaña, O Grove comercializó 13.004 kilos de centolla.

"Fue un inicio lastrado por el mal tiempo. Durante la semana los pescadores prácticamente no pudieron trabajar. Hay diferencias con respecto a otros años", sostiene el responsable de caja de la lonja de A Coruña, Ignacio Iglesias. A pesar de que la flota podía capturar centolla desde las 00.00 horas del lunes, en el centro de primera venta coruñés la primera subasta de este recurso se realizó el martes. "Todos los días menos el lunes hubo alrededor de 3.000-3.500 kilos. Los primeros rozaron los 4.000 kilos. Hoy -por ayer- fue el día que menos cantidad hubo, apenas 3.000 kilos", concreta Iglesias. En cuanto a los precios alcanzados, el responsable de caja de la lonja coruñesa señala que el más alto rondó los 20 euros el kilo, mientras que el más bajo estuvo sobre los cuatro euros el kilo.

Alternativas

Al no poder salir a faenar por el mal tiempo, algunas embarcaciones optaron por dedicarse al marisqueo. "En muchos caos hubo barcos que fueron al pulpo o al marisqueo porque no se podía trabajar", señala el dirigente de las cofradías gallegas. El también patrón mayor de la cofradía de Ribeira celebra que los precios de la centolla "fueron bastante buenos", ya que había poca cantidad en los puertos.