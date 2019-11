El expatrón mayor de Redondela carga contra la dimisión de parte de la junta: "Es cobarde"

El expatrón mayor de la cofradía de Redondela, Clemente Bastos, cargó contra la dimisión en bloque de la mitad de la junta del pósito ante la difícil situación económica que atraviesan. "Es una decisión irresponsable y cobarde", indica Bastos, que los acusa recurrir "a la mentira y la falsedad" y de crear un comité para provocar la dimisión y las elecciones anticipadas.

Bastos explica que "ellos mismos como miembros de la Xunta Xeral aprobaron por unanimidad" presupuestos, cuentas anuales y el plan de viabilidad presentado por Bastos. "¿Cómo me pueden acusar de falta de información?", se pregunta, al tiempo que recuerda que todo está en las actas. "Siempre fuimos transparentes; y en el caso hipotético de que no fuera así, esta gente no quedaría en ningún caso eximida de responsabilidad por dimitir", recalca.