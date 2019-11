Evacúan en helicóptero a cuatro turistas de dos cruceros que cruzaban aguas próximas a Vigo

El equipo de Gardacostas Galicia, de Salvamento Maítimo, ha rescatado este fin de semana a cuatro pasajeros de dos cruceros británicos que viajaban por aguas próximas Vigo.



El Pesca 1 salió ayer sábado por la noche al auxilio de un turista del crucero 'Spirit of Discovery' -con capacidad para 1.000 pasajeros y 555 tripulantes- que se encontraba enfermo, siendo trasladado también su ocupante, a 60 millas de Vigo (96, 6 kilómetros).





Vídeo da evacuación médica de dúas persoas (doente e acompañante) do cruceiro británico "Spirit of Discovery" realizada onte á noite polos compañeiros do Pesca 1 a 60 millas SW de #Vigo.