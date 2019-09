El británico "Balmoral", primero de los 15 cruceros que llegarán a Vigo este mes

Ayer pasaron por Vigo los primeros 1.162 cruceristas de septiembre, que arribaron a bordo del británico Balmoral. El pasaje, que viaja bajo la atención de 550 tripulantes, procedía de Newcastle y A Coruña.

Con esta visita arrancó la programación de cruceros de septiembre en Vigo, para la que están anunciadas quince escalas y la llegada de 35.000 pasajeros y 13.000 tripulantes. El mes contempla, además, operaciones de desembarque de cruceristas el día 14 que llegarán desde Suecia a bordo del Zenith. Por primera vez en cinco años atracarán simultáneamente tres grandes cruceros. Será el día 27 cuando Ventura, MSC Preziosa y Costa Mediterranea acercarán a la ciudad a no menos de nueve mil visitantes. Tres días antes, atracarán MSC Poesia y Braemar. Este mes también se estrenará en Vigo un nuevo crucero, el holandés Niew Statendam, el día 19. El calendario lo completan Independence of the Seas, los días 4 y 16; Corinthian, el día 5; Queen Victoria, el 8; Costa Magica, el 9; Ventura, el 15, y Saga Sapphire, el 21.