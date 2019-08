Incautadas 2,5 toneladas de sardina en Porto do Son

Los agentes, con la sardina incautada en Porto do Son. // Gardacostas

Agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil incautaron durante la madrugada de ayer más de 2,5 toneladas de sardina, una especie en veda, durante un operativo en Porto do Son (A Coruña). La mercancía requisada carecía de la documentación necesaria para garantizar su trazabilidad, según indicó la Xunta de Galicia en un comunicado de prensa.

Las capturas, que no habían sido pesadas ni declaradas, fueron transportadas en una embarcación del cerco que no tenía autorizado amarrar en el puerto de la localidad coruñesa. El cerquero regresó al mar inmediatamente después de realizar la descarga y la coordinación entre Gardacostas y los agentes de la Guarda Civil permitió que el vehículo que cargó la mercancía fuese interceptado tan solo unos minutos después en la carretera AC-550, a la altura de Boa (Noia). Según la Consellería do Mar, fue en ese momento en el que se verificó que la sardina se transportaba sin ningún tipo de documentación

Una vez incautado, los agentes procedieron a pesar el pescado en la lonja de Portosín: 2.559,5 kilos de sardina, que fueron entregados al Banco de Alimentos de Santiago de Compostela.

La sardina es una especie que, según los científicos, atraviesa una delicada situación. Portugal y España regulan la pesquería y desde el pasado 17 de julio los barcos gallegos ya no pueden capturar ni un kilo de la especie. Salvo cambio de parecer, la veda se alargará hasta el año que viene.