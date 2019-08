La flota británica mantiene su facturación pese a la cercanía del 'Brexit'

La flota pesquera británica ha logrado mantener las cifras de facturación durante el pasado curso pese a la cercanía de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Brexit no ha hecho efecto en las ventas de la flota, que de nuevo roza los 1.000 millones de euros, según los datos del informe The Economics of the UK Fishing Fleet 2018, publicado por Seafish.

El texto, recogido por el medio especializado Fis, resume señala que los principales problemas de la flota son los costes del combustible, las inclemencias del tiempo y, en menor medida, el panorama político. En el primer caso el aumento de los costes operativos de 2018 frente a los de 2017 fue de un 2%, pasando de 813 millones de euros a 830 millones.