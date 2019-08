Basilio Otero: "Controlar a xornada laboral na pesca é pouco menos que absurdo e non se pode cumprir"

Hai dous anos e medio que o lucense Basilio Otero preside a Federación Nacional de Confrarías de Pescadores (FNCP). Neste tempo tivo que vender a sede da federación para evitar o seu peche, feito que aliviou as contas, pero Otero indica que aínda queda traballo.

-Hai dous anos e medio que preside a Federación Nacional de Confrarías, como definiría este tempo?

-Intenso [risas]. A palabra máis fácil é intenso. Adaptando a miña forma de traballar á federación. Hai moita colaboración por parte de todo o mundo, tanto pola xente que está no executivo, na comisión permanente como dos propios traballadores da federación. Foi un período intenso pero ao mesmo tempo agradecido.

-Había algunhas confrarías que non estaban asociadas á federación. Seguen fóra ou xa forman parte?

-Algunha segue estando sen asociarse. Estamos traballando para incorporar ás que non están. Algunhas deixaron de pagar a cota pero outras volveron a facelo. Entendemos que en certo modo imos polo bo camiño. O que pasa é que é un traballo moi lento. Volver a recuperar a confianza perdida é difícil, pero estamos no bo camiño porque algunha rectificou na súa decisión.

-Tomou medidas radicais, como vender a sede da federación para evitar o seu peche. A partir de aí a situación mellorou?

-Dende que se vendeu a sede a situación mellorou financeiramente porque estabamos moi afogados. De todas as formas no que seguimos traballando é no recorte de gastos, como se estivo a facer ata agora. Xa se recortou e vaise seguir recortando máis porque se gastas máis do que ingresas non importa ter un beneficio puntual para salvar a situación. Hai que mirar a longo prazo, non só pensando no mandato de un se non de cara ao futuro para que ninguén teña o problema co que me atopei cando cheguei.

-Eses problemas iniciais están resoltos?

-Están máis resoltos, pero non de todo. Quedan algúns flocos pequenos que arranxar, pero esperamos facelo agora en breve e que neste ano e medio que me queda de mandato consiga sanear por completo a federación.

-Hai dous meses que o sector coñeceu que tiña que levar un control da xornada laboral cando se esperaba estar exento.

-Pensabamos que íamos estar exentos e de feito non o estamos a facer porque non sabemos como realizalo. A finais de xullo tivemos unha reunión co director xeral de Emprego e coa subdirectora de Inspección do Traballo na que tamén acudiu Cepesca e Unacomar na que presentamos unhas alegacións prácticas e xurídicas. Ás prácticas non lles fixeron moito caso, pero as xurídicas si que lles gustaron. Fixemos un informe con esas alegacións e o mandamos á Dirección Xeral de Traballo. Controlar a xornada laboral na pesca é algo que non se pode cumprir tendo en conta que o traballador dende que pon o pé na embarcación está a facer o seu traballo.

-Non o fan porque non saben como. Teñen medo a unha posible represalia?

-Si. Nós dixemos que podían multiplicar os 9.000 barcos por 6.000 euros, que é a multa mínima e sería o que poderían recadar en toda España. É algo pouco menos que absurdo porque nós temos moitas particularidades. Aquí todo o mundo anda á parte: cobras en función do que traballas e do que pescas. Por iso non hai posibilidade de camuflar horas extras, porque non as hai. Somos un réxime especial do mar que non teñen en conta á hora de facer este rexistro.

-A frota xa non pode realizar descartes. Como está a situación?

-Foi unha normativa adaptable ás circunstancias de cada unha das pesqueiras. Houbo moitos cambios na normativa europea e na estatal para poder adaptala. A día de hoxe, en principio, non hai maior problema en ningunha pesqueira porque polo momento non hai ningunha prohibida pola obriga de desembarco.

-Esta normativa fíxose pensando en mellorar a pesca?

-Iso é un paradoxo. Reuninme co director xeral de pesca da Unión Europea, Joao Aguiar, e fíxenlle dúas preguntas. Unha foi se a obriga de desembarco nos ía axudar a chegar antes ao rendemento máximo sostible e díxome que non. Unha das razóns polas que se implantou esta norma era porque se tiraba proteína animal ao mar, pero unha das prohibicións era o consumo humano dese recurso. Non se ía facer nada máis con el que alimentar a outros peixes en modo de pienso ou outra alternativa. Recoñeceume que non se ía facer nada diso, polo que tamén lle preguntei se había un estudio biolóxico sobre a repercusión que tería noutras especies. Afirmoume que non había un estudo serio. Polo tanto non vemos ningún beneficio xa que fai traballar máis á xente.

-O 2019 veu acompañado co aumento da cota da Seguridade Social, que tamén colleu por sorpresa ao sector.

-Ante esas subidas as mariscadoras de Galicia, sobre todo, mobilizáronse moitísimo e a consecuencia disto os presidentes das tres federacións provinciais galegas e o da federación galega solicitamos unha reunión co director xeral do ISM a través de la federación nacional. Chegamos a unha serie de compromisos e aínda que agora estamos sen Goberno esperamos que para o ano que vén se cumpran. Expomos que o incremento fora máis na base de cotización máis que no tanto por cento de enfermidades profesionais.

-A falta de cotas afecta moito ao sector, poderíase facer algo máis para conseguir máis cupo?

-Xa se está a facer. Estamos pelexando. Por exemplo no tema da xarda diferénciase o stock do norte e do sur. Intentouse pero ao principio foi imposible de identificar, pero agora hai outros parámetros para poder diferencialos segundo din os biólogos. Agora si se está a poñer enriba da mesa a necesidade de ter outro tipo de estudos sobre certas pesqueiras como é o caso da sardiña e no bonito do norte.