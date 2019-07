No es la primera vez que el sector pesquero toma la iniciativa y trata de cubrir huecos -llámense inacciones o descoordinaciones- de la administración pública. Volvió a coger ayer las riendas con dos cuestiones que trascienden a esta actividad económica primaria: el descenso en el consumo de pescado y el aumento del sobrepeso fruto de los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) se convirtió así en el epicentro del debate sobre un problema transversal que "requiere de una acción conjunta" de toda la sociedad. Fue durante la VI Conferencia Internacional de la Pesca; "Echamos mucho de menos el FROM [por el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, desaparecido en 2012] y queremos el IVA al 4%", reivindicó el presidente de ARVI, Javier Touza. El sector quiere que el pescado tenga el mismo IVA que el pan, no como la carne ni como los hoteles (10%).

El impositivo es un reclamo que la industria pesquera defiende con vehemencia pero que, de momento, se ha topado con la negativa del Gobierno central. La última vez que se pronunció Hacienda en este sentido fue en 2017, con Cristóbal Montoro al frente. Su respuesta -a una pregunta parlamentaria- fue desalentadora. "Los Estados miembros y la Comisión Europea han asumido un compromiso para limitar la aplicación de los tipos reducidos y para no incluir nuevas categorías de bienes [...] una vez analizado el significativo impacto presupuestario que lleva consigo y su reducido efecto en los precios finales", indicó entonces. No parece haber mudado esta postura pese al cambio de inquilino en Moncloa y pese a que el consumo de pescado haya caído en casi veinte puntos en la última década. "La mayor parte de los países comunitarios aplican tipos generales a productos de la pesca", agregó el Ejecutivo. Aunque hay sonoras divergencias: Alemania (7%), Portugal (6%), Francia (5,5%) o Hungría (5%) sí aplican un IVA inferior al 10% de España. El Ejecutivo húngaro redujo la carga impositiva al pescado hace apenas dos años.

"Hay que reconocer que está decayendo", expuso, a continuación de Touza, el director general de Ordenación Pesquera, Ignacio Gandarias. Pero las acciones del Ejecutivo se limitan de momento a iniciativas del departamento de Agricultura, Alimentación y Pesca, no al de Hacienda, el único competente para plantear un cambio en la legislación tributaria. Y tampoco se vislumbra ninguna intención por recuperar el FROM, artífice de campañas tan conocidas como la de "Pezqueñines, no gracias" o la de "¡Qué bien te sienta el pescado!". En los últimos meses ha habido una ligera recuperación en las partidas dedicadas por parte de Madrid para incentivar el consumo de productos de la pesca, pero son paupérrimas en comparación con las que se dispensaban cuando existía el FROM.

Presupuesto

Por ejemplo, y según datos oficiales recabados por FARO, en 2011 se destinaron 8,13 millones de euros para "campañas de promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura", cofinanciadas con fondos europeos. El presupuesto para 2018 se quedó por debajo de los 890.000 euros. Gandarias sí anticipó nuevas "acciones concretas y específicas" para favorecer la ingesta de este producto, también en las escuelas y campamentos juveniles, y concretó que Vigo acogerá por primera vez la "semana del pescado". "Será en octubre, coincidiendo con la celebración de la feria de Conxemar. Hay que incentivar ese consumo", admitió. Eso sí, el responsable de Ordenación Pesquera reclamó también la "colaboración" del sector y las organizaciones de productores para frenar la actual tendencia a la baja.

"Es muy raro encontrar en el mar alimentos que no sean buenos para la salud. El mar es la gran oportunidad que tenemos en tierra para nutrirnos y curarnos", valoró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien puso en valor la apuesta de ARVI por "acreditar el beneficio del consumo del pescado en la población" y "educar en una nutrición sostenible". Porque, de hecho, la VI Conferencia Internacional pivotó casi en exclusiva sobre el proyecto EduKsano, que quiere llevar a las aulas de colegios e institutos de toda España una nueva asignatura troncal: la de educación nutricional. El pescado, como alimento saludable, jugaría un gran papel en el caso de que esta propuesta llegase a prosperar. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, prestó su apoyo a la cooperativa viguesa para remar en esta dirección y colaborar en "una responsabilidad social compartida en favor de la Galicia sostenible y responsable".

El acto de inauguración de las jornadas contó con las intervenciones diputado provincial Carlos López Font; la concejala de Vigo y exministra de Pesca, Elena Espinosa; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga.