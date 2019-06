JosÉ Manuel Saavedra "Deben ponerse topes para que las cuotas duren; al final todos dependemos de todos"

José Manuel Saavedra es desde el pasado mes el presidente de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga). El patrón redondelano tiene el Colomba Tercero y fue en su día el presidente de la asociación Cerco, integrada en la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI). Concede su primera entrevista desde que ocupa el cargo y recuerda que está "en funciones".

-Es presidente de Acerga, pero, ¿qué pasará en las elecciones previstas en la asociación para agosto?

-Lo que va a pasar es que habrá unas elecciones y yo quiero que haya muchos candidatos. Muchos estarán pensando en mí, pero mi intención no es seguir. Tengo un barco y tengo que atenderlo y la sede de Acerga queda un poco lejos [ríe].

-¿Cómo valora la trayectoria de la asociación?

-Siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero dentro de nuestras posibilidades considero que fue un acierto en cuanto a gestión, dar confianza y tranquilidad a los armadores? Incluso con los impedimentos que se nos ponen se llegan a construir barcos. Hacemos algo que era impensable, como el tema de comprar e intercambiar cuotas. Un trabajo que, por cierto, tendría que hacer las administraciones.

-Supongo que con Acerga también se mejoraron las relaciones entre armadores gallegos o de otras zonas.

-Antes si ibas a pescar y descargabas fuera de O Berbés, en el norte de Galicia, eras como un extranjero. Ahora ya no, ahora somos una familia. De igual forma también cambió la relación con Madrid, con el Golfo de Cádiz o con los portugueses, con los que ahora tenemos una relación muy buena. Porque claro, buscamos por nuestros asociados, porque no podemos permitir que dejen de pescar. Ahí está la labor de la directiva, no podemos dejarnos ir.

-Desde la Xunta dicen que al cerco le va bien y es rentable. ¿Qué opina?

-El cerco siempre fue de las artes más rentables en la bajura y la que más puestos de trabajo genera. Además, siempre trae riqueza a los puertos. Solo en Acerga somos 107, que se dice muy pronto.

-¿Crecerá ese número?

-Sí, porque al final todos dependemos de todos salvo algún privilegiado al que el reparto le favoreció y que, todo hay que decirlo, se benefician también de la labor de Acerga: luchamos para conseguir cuota que luego se reparte para todos, también para ellos. Ahora pesca todo el mundo, porque el problema no es ese, el problema son las cuotas.

-Una de las especies de las que más se habla es la sardina. ¿Se podrá pescar a partir de agosto?

-Cada año decimos lo mismo: se pesca sardina por toda la costa porque hay mucha. Pero no creo que lleguemos ni a mediados de julio. No podemos decir que no haya pescado, porque hay. Lo peor que puede pasar a un armador es cerrarle la pesquería, porque lo único que haces es que otros países envíen su pescado y ocupen el mercado. Lo que se debe hacer es poner topes para que duren las cuotas. Ir con el barco y ver a los marineros observando como su pan pasa de largo? Es lo que llevo peor.

-Toca vivir del jurel...

-Porque es lo único que tenemos. Eso y un poco de cabalón [o xarda pintada], que se empieza a ver, pero muy lentamente. No va a ser como los dos últimos años.