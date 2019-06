Mauritania prepara una prórroga del acuerdo, que evitará la expulsión de 19 barcos gallegos

El Gobierno de Mauritania está preparando una prórroga del acuerdo pesquero actual firmado con la Unión Europea para evitar que la flota comunitaria sea expulsada si las negociaciones no llegan a buen puerto en los próximos meses. En noviembre expira el pacto pesquero actual y hay un total de 19 barcos gallegos que trabajan en el caladero en la actualidad, tanto palangreros como arrastreros fresqueros y congeladores. Este último grupo lo integran seis buques pertenecientes a la Asociación Nacional de Cefalopoderos (Anacef), cuyo gerente, Juan Martín Fragueiro, se reunió esta semana con Yahya Ould Abdedayem, ministro de pesca mauritano. "Están preparado una prórroga del acuerdo actual por un año para evitar una interrupción de la pesca y que la flota tenga que salir", resume el también gerente de los Armadores de Marín.

El encuentro tuvo lugar el pasado lunes en Nouakchott, capital de Mauritania, y a ella asistió también el embajador de España en el país, Jesús Santos. Durante la reunión el gerente de ambas asociaciones (que incluyen arrastreros de fresco y congeladores) expuso los puntos clave que pedirán a Bruselas para mejorar su situación en el futuro nuevo acuerdo.

Así, por ejemplo, Fragueiro mostró su oposición a la posible fusión de las licencias que figuran en la categoría 2 (para la pesca de arrastre en fresco) y la 2 bis (creada para los arrastreros congeladores). Ambas suman 9.500 toneladas de merluza negra (6.000 en fresco y 3.500 congelada) y otras especies. Según Fragueiro, la idea es que tal y como está en la actualidad la flota "puede optimizar las posibilidades de pesca".

Junto a ello, el gerente de Anacef también solicitó al ministro de Pesca mauritano que los buques de su asociación pudiesen también "hacer que las capturas de calamar y choco sean reales y no virtuales". La categoría 2 bis incluye un máximo de 1.450 toneladas de calamar y 600 de sepia, pero debido a la zona delimitada para la pesca en la práctica estas especies no se pueden capturar. "De igual forma también hemos pedido que, si se pueden incrementar las posibilidades de pesca, se haga", indicó Fragueiro. No en vano, el pasado los seis arrastreros habían agotado en marzo toda la cuota para merluza disponible.

Negociaciones y frontera

Mauritania se encuentra ahora mismo preparando las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo día 22. Está previsto que la primera reunión para negociar el pacto pesquero con Bruselas tenga lugar a final de este mes o principios del siguiente. El objetivo de que busca la flota es que no se repita un caso como el de Guinea-Bisáu, que la falta de acuerdo entre ambas partes supuso la salida del caladero de una quincena de barcos gallegos.

Por otro lado, el encuentro celebrado en Nouakchott también sirvió para tratar los problemas de cortes en la frontera entre Mauritania y Marruecos, que afectan a los camiones de 11 barcos de Marín, Ribeira y Muxía que realizan capturas en fresco. En este sentido, Fragueiro apuesta porque en el marco de un futuro acuerdo "haya medidas para que la flota pueda descargar fuera si hace falta", tal y como se comprometió a pedir la Secretaría General de Pesca española tras un encuentro con armadores el pasado 4 de junio.

En el caladero hay en la actualidad dos palangreros, seis arrastreros congeladores y once arrastreros y palangreros de fondo de fresco.