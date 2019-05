Anfaco recuerda que no existe una sentencia del TSXG sobre el etiquetado de mejillón gallego

La patronal conservera Anfaco recordó ayer que el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) todavía no ha emitido una sentencia sobre el etiquetado del mejillón gallego. Lo hace después del comunicado de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia del pasado sábado, en la que celebraba que el TSXG rechazase suspender la instrucción conjunta emitida en mayo de 2018 por las consellerías de Mar, Medio Rural y Economía, una medida cautelar solicitada por Anfaco.

La instrucción de la Xunta instaba a la industria transformadora a "retirar de las etiquetas de sus productos cualquier alusión a Galicia o que pueda evocar a Mexillón de Galicia cuando el ingrediente empleado no esté amparado por la DOP". En este sentido, la patronal recordó que el TSXG admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo contra esta instrucción y que "no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, por lo que aún no ha refrendado si tal exigencia o requerimiento se ajusta a la legalidad o es exigible".

En el recurso la patronal insiste en que "rotular el origen del mejillón empleado no infringe normativa alguna en materia de denominaciones de origen". La intención de Anfaco "es sostener la legalidad de informar al consumidor del origen gallego del mejillón empleado, pero no de evocar una DOP".