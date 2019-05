La plantilla de los helicópteros Babcock pide ayuda a Quintana: "No nos dejes solos"

La principal concesionaria del servicio de helicópteros en España, Babcock, que presta entre otros los servicios de Gardacostas -adscrita a la Consellería do Mar-, han iniciado movilizaciones contra la "drástica precarización de sus condiciones laborales". Según su denuncia, la compañía pretende rebajar el salario de técnicos, rescatadores, pilotos y administrativos entre un 13 y un 30%, aduciendo que sus sueldos están "por encima de mercado". "No queremos vernos solos en esta lucha", clamaron ayer trabajadores de la contrata, al tiempo que solicitaron la ayuda de la titular de Mar, Rosa Quintana.

Según su denuncia, los malos resultados de la empresa son fruto de la "mala gestión", no de los costes laborales, y desmienten que sus sueldos estén por encima de la competencia. "Volvemos a pedirle que se siente a buscar una solución que no pase por la precariedad de los trabajadores y no merme la seguridad" de la plantilla.