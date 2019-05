El Gobierno de Guinea niega la salida del "Portomayor", que cumple un mes apresado

El Portomayor, el arrastrero de Marín que fue retenido en Conakri (Guinea) desde hace un mes, permanecerá en el país africano hasta por lo menos el próximo lunes. El Ministerio de Pesca local sigue sin dar el visto bueno para levar anclas alegando que no tienen en su poder la resolución judicial que exonera al buque de cualquier infracción pesquera. El armador del barco, Óscar Estévez, lamentó ayer a última hora la noticia tras una reunión con el ministro Frédéric Loua, ya que el armador preveía poder salir ayer y liberar así a su tripulación, formada por 26 personas, (dos de ellos gallegos).

Estévez, que se pasó la jornada de ayer en el Ministerio, regresó al barco con malas noticias. "El ministro nos dijo que no tenían conocimiento de ninguna resolución judicial y que no iba a firmar nada", indicó a FARO. El armador recordó que el texto del juzgado existe desde el día 16 y el ministro, sin embargo, les mostró el documento de prefectura marítima sobre la supuesta infracción, del pasado día 10.

El buque cumple así un mes retenido. Todo a raíz de un acuerdo con una compañía local por el que debía ingresar 40.000 dólares (35.700 euros, al tipo actual de cambio) por descarga. Llegó a hacer dos, pero solo cobró 13.000 dólares (11.600 euros). Ante los impagos, decidió acudir al juzgado para deshacerse del socio guineano. Sin embargo, recibir el plácet judicial no fue suficiente, ya que el Gobierno local no lo dio por válido. Desde entonces, el buque permanece retenido, aunque desde ayer ya no cuentan con la presencia de dos agentes armados a bordo a los que, además, tenían que alimentar.