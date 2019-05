CSIC, Anfaco y Xunta editan un atlas con todas las enfermedades de los cefalópodos

El CSIC, en colaboración con Anfaco-Cecopesca y la Consellería do Mar, ha publicado un atlas llamado Handbook of Pathogens and Diseases in Cephalopods que recoge información sobre cómo reconocer y tratar enfermedades y patógenos en los cefalópodos en todo el mundo. "Este atlas se ha escrito porque, desde 1990, las investigaciones sobre este tema habían sido bastante dispersas y estaban escritas en idiomas muy diferentes", explicó el investigador y editor, Ángel Guerra, durante la presentación del trabajo, que tuvo lugar ayer en Santiago. La publicación está dirigida a las industrias conserveras y pesqueras, así como a las administraciones.