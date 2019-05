Las descargas del palangre portugués en Vigo disparan las ventas de atún rojo en O Berbés

El atún rojo se está convirtiendo en el protagonista de las subastas en O Berbés. La especie pasó de ser "una venta esporádica" en Vigo a centrar las miradas de vendedores y curiosos ante las decenas de piezas que se comercializan cada semana. El motivo es que su recuperación en el Atlántico ha propiciado que se levante el veto que prohibía su captura a la flota del palangre y los barcos lusos, que disponen de una mayor cuota, están aprovechando para traer sus capturas a la lonja olívica. Solo ayer el Pereira e Moça descargó 38 ejemplares que se vendieron entre 7,5 y 9,5 euros el kilo. A estos se sumaron otros seis en segunda venta a cargo de Hermanos Fernández Ibáñez, entre los que figuraba una espectacular pieza de 399 kilos que se quedó un exportador vigués por 2.300 euros. "No es el récord, pero desde luego no es habitual ver atunes rojos tan grandes", explicó José Manuel Pérez, vicepresidente de la Asociación de Vendedores y Consignatarios.

La flota de palangre puede capturar atún rojo desde hace unas semanas. En concreto, a los barcos españoles se les permite cierta cantidad de capturas accesorias (es decir, especies que de forma fortuita acaban en el anzuelo) desde el pasado 6 de mayo. El Gobierno ha fijado un máximo de dos piezas por palangrero y marea, mientras que en el caso de los barcos curricaneros (que se dedican al bonito) es de una pieza a lo largo de toda la campaña. En la instrucción, firmada el 29 de abril, figura que se tuvo en cuenta "el volumen de barcos potenciales" que pueden capturar la especie, así como "la cuota disponible", de algo más de 9.300 toneladas.

Sin embargo, la situación es distinta en el caso luso. Sus palangreros tienen una mayor cuota y según fuentes del sector la captura por barco asciende a una cantidad que equivale al 5% de las capturas totales de cada marea.

"Es una pena que la flota española no pueda capturar más", indicó Pérez que, por otra parte, celebró la "buena noticia" de que los barcos portugueses aprovechen para vender en Vigo sus capturas. "Lo positivo es que el atún rojo está llegando a aquí", resumió.

Una de las características que resaltan de esta "nueva" subasta en O Berbés es el gran tamaño de las piezas. Luis Piñeiro, jefe de compras de O Percebeiro, recordó ayer que "el año pasado casi no entraba atún rojo" en la lonja y que lo que se vende ahora "son piezas de buen tamaño". "No es habitual. En mi caso es el más grande que he visto", concretó Piñeiro sobre el ejemplar de 399 kilos, capturado por un barco de Madeira (Portugal).

Además de esta pieza, ayer se comercializaron otra de casi 300 kilos (295) y una más de 230. Como referencia, el famoso primer atún rojo de la subasta de Tokio de cada enero contaba este año con 275 kilos y se vendió a un precio récord: 333.600.000 yenes japoneses (unos 2,7 millones de euros). Los precios en la lonja viguesa son bastante más moderados: las 44 piezas alcanzaron entre 7,5 y 9,5 euros el kilo en primera venta y entre 5,8 y 7,3 en la segunda.

Desde la Autoridad Portuaria de Vigo explicaron ayer que "no hay certeza" de que el atún rojo de casi 400 kilos sea el más grande que se ha visto en O Berbés. Sin embargo, José Manuel Pérez certificó que este ejemplar no ostenta el simbólico récord al recordar que "hace siete u ocho años" hubo uno de 550 kilos.