Portos comienza en la ría de Muros-Noia el balizamiento de bateas prometido en 2015

Portos de Galicia comenzará el balizamiento de bateas prometido hace más de cuatro años para mejorar la seguridad en las rías gallegas. El ente dependiente de la Consellería do Mar ha avanzado a FARO que la primera zona que contará con las señales luminosas que ayuden a la navegación será la de Muros-Noia, a la que seguirá la de Pontevedra. Precisamente un suceso acaecido hace justo dos años en esta última ría fue la que provocó el impulso definitivo para llevar a cabo la medida: el hundimiento del pesquero Nuevo Marcos dejó tres víctimas mortales y elevó la presión del sector sobre la Administración para desbloquear la instalación de las balizas. Sin embargo, los retrasos continúan en el resto de las rías, ya que tal y como reconocen desde Portos la "complejidad administrativa" genera problemas, sobre todo en aguas de Vigo y Arousa.

El triste aniversario del hundimiento del barco frente a las costas de Combarro (un accidente que todavía sigue sin el informe de la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Fomento) recordó la necesidad de asegurar los canales de navegación de las rías gallegas. Desde Portos explicaron que están "secuenciando la planificación de la actuación por rías" y que "la más avanzada" es la de Muros-Noia tras haber recibido el visto bueno de la Autoridad Portuaria correspondiente (en este caso, la de Vilagarcía) para el tipo de boya que se debe usar.

Según confirman desde el ente, esto supone "un gran avance" que se trasladará a los proyectos del resto de rías. Las boyas que se emplearán están basadas en un sistema anclado con muertos que tiene la necesaria señal lumínica encima. Además, habrá dos subtipos: una más compleja para aguas exteriores y más sencillas para aguas interiores, "tal como recoge el manual de Puertos del Estado".

Retrasos

Pese al avance que posibilitará la instalación, los retrasos continúan en Galicia. Según Portos el motivo no es otro que "la complejidad administrativa" derivada de la participación de tres administraciones. Y es que la Consellería prometió la medida en Marín en 2015, pero no fue hasta octubre de 2017 cuando recibió el "ok" de Puertos del Estado al plan. El proyecto, que supondría el balizamiento de 20 polígonos de bateas de Vigo y Pontevedra, se esperaba para el año pasado, pero según la Administración gallega el cambio de Gobierno central (tras la moción de censura a Mariano Rajoy) había paralizado el proyecto.

Ahora el proyecto da un paso más y tras la ría de Muros-Noia se espera que venga la actuación en la de Pontevedra, para la que Portos ya ha solicitado el presupuesto para encargar el proyecto. Por contra, las zonas de Vigo y Arousa son las que tardarán más en ver las señales lumínicas en le mar.