El cerco acepta el reparto de sardina a pesar de no estar de acuerdo con la cuota

La asamblea de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) , que representa a 107 de los 151 buques de la comunidad autónoma, ha decidido aceptar el reparto de la sardina para este año "pese no estar de acuerdo". Reunidos en Santiago, los armadores recordaron que "no hay más remedio que aceptarlo" tras un comienzo de año con bajas capturas. "La flota está como está y necesita cualquier opción de pesca, pero no nos gusta el reparto en absoluto", explicó el portavoz, Andrés García.

Madrid envió esta semana el reparto a todo el sector, en el que fija el 1 de mayo para el comienzo de la pesquería (como reclamó el sector, ya que el borrador apostaba por hacerlo el 1 de junio) y una cuota general para España y Portugal de 10.800 toneladas, muy lejos de las 15.425 que clamaba la flota de ambos países y que deja 3.617 toneladas para los barcos españoles hasta el 1 de noviembre (con posibilidad de que aumente a partir del 31 de agosto).

De las 3.617 toneladas, el cerco del caladero Cantábrico Norores dispondrá de 1.480 toneladas hasta el 31 de agosto. "Va a ser una campaña cortísima, pero los barcos están tan necesitados que no se pueden permitir el lujo de dejarla pasar", lamentó ayer el portavoz de Acerga.