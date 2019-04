La industria del mar recela del mensaje de tranquilidad de Madrid por la Ley de Costas

La industria del mar recela del "mensaje de tranquilidad" enviado ayer a través de la Delegación del Gobierno en Galicia al respecto de la reforma prevista en la Ley de Costas. Desde Madrid intentaron apagar el incendio generado entre el sector gallego acuicola, conservero y de las depuradoras de marisco, que unidas lanzaron un SOS la semana pasada por las dudas de sus concesiones. "El Reglamento de 2014 presenta algunas disfuncionalidades e incoherencias que es necesario corregir; las concesiones mantienen el mismo plazo máximo que hasta ahora, 75 años", explicaba la Delegación a través de un comunicado. Pero lejos de tranquilizar al sector, lo que ha generado la nota es desconfianza. Unos porque no se cita a las empresas conserveras que también se podrían ver afectadas; otros, porque no se fían de los "anuncios" en período electoral. Eso sí, todos coinciden en algo: habrá que esperar a leer lo que se publique en el BOE y qué interpretación se hace.

La nota llega después del giro del Gobierno frente a la prórroga de la concesión de Ence en la Ría de Pontevedra tras su decisión de no defender la prórroga concedida en 2016 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en funciones. Esto motivo que entre el sector se inquietasen, mientras el secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, alertaba que "más de 100 empresas" y "casi 5.000 edificios de 80 municipios" de Galicia podrían tener una "afectación grave" por la modificación.

Según la Delegación, tras consultar con la Abogacía del Estado, el Ministerio para la Transición Ecológica busca introducir ciertas aclaraciones en el nuevo texto para eliminar la "incertidumbre" actual, pero que en todo caso se respetará "escrupulosamente la legislación vigente". De esta forma se busca aportar certidumbre a largo plazo a las empresas estableciendo criterios objetivos para otorgar concesiones y prórrogas.

"La mejor manera de no tener que mandar mensajes de tranquilidad que intenten apagar incendios, es no generarlos", explica el presidente de la patronal pontevedresa (CEP), Jorge Cebreiros. A su juicio "se ha instaurado un sentimiento de inseguridad empresarial muy importante" y opina que éste no remitirá "hasta que los Tribunales (en este caso la Audiencia) resuelva favorablemente el tema de la prórroga de Ence".

La sede de la CEP fue el escenario de la rueda de prensa organizada por la industria del mar afectada. Allí estaba Javier Ojeda, gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), que estima "la rectificación" del Gobierno como una buena noticia. "Sin embargo la realidad será lo que se publique en le BOE y la interpretación que se dé. Lo que se ha hecho en los últimos dos años es crear incertidumbre", resume Ojeda.

Tal y como explicaron en Vigo la semana pasada, Ojeda recuerda que la problemática surgió hace ya dos años. El hecho de que el comunicado llegue en período electoral tampoco pasa desapercibido. "No voy a decir que no lo creemos por ello, pero es cierto que las elecciones están cerca", explica. En la misma línea, Cebreiros alerta que estos mensajes "pueden confundirse con las campañas y no resultar creíbles".

El secretario general de la patronal conservera, Juan M. Vieites, lamenta por su parte que el escrito de la Delegación no mencionase al sector que representa -en el texto se habla de "actividades de acuicultura y depuración de marisco"- y se pregunta: "¿Y la industria qué?". "Es un mensaje de tranquilidad con lógica, pero hay que esperar a las interpretaciones y al redactado del reglamento", indica.

Mientras, desde la Xunta entienden que decir que no se va a modificar la ley sino que lo que se pretende es reformar el Reglamento General de Costas de 2014 "no cambia nada", pues esa revisión del reglamento es "la que puede dejar en inseguridad jurídica" a las más de 100 empresas del complejo mar-industria de Galicia.





