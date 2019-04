Los usuarios de O Berbés amagan con cerrar la lonja si el Puerto mantiene el alza de tasas

Las espadas están en alto y nadie otea un gesto, una disposición a templar los ánimos. Y está en riesgo la hegemonía del Puerto de Vigo en pescado fresco. Así lo creen los usuarios del pósito, que ayer elevaron de forma unánime el tono contra la Autoridad Portuaria por una política que, incidieron, atenta contra los "miles" de empleados que trabajan a diario en esas instalaciones. El incremento "desmesurado" de las tasas de ocupación ha sido "la gota que ha colmado el vaso". Representantes de la Asociación de Comercializadores de Pescado (Acopevi), Cooperativa de Armadores (Arvi), Asociación de Vendedores y Consignatarios y Transfrío advirtieron que no descartan ninguna medida para frenar el aumento de los gravámenes; incluso el cierre de las lonjas. "Hay una enorme crispación, se ha quebrantado la buena relación que teníamos con la presidencia", argumentó el presidente de Arvi y vocal en el consejo de la Autoridad Portuaria, Javier Touza, en referencia al cargo que ahora ostenta Enrique López Veiga. "Demandamos respeto, comunicación, seguridad jurídica". Como avanzó FARO, los operadores aseguran que las descargas de pescado fresco han caído ya un 30%.

Esa "gota" que ha desbordado la aparente quietud corresponde a la decisión de la Autoridad Portuaria de actualizar las tasas de ocupación a instancias de un informe de Intervención General del Estado, a su vez avalado por Puertos del Estado. "Fue una propuesta que partió desde Vigo, no una iniciativa de Madrid", recalcaron ayer desde las asociaciones, que aseguran que ese documento estuvo "dos años en un cajón". "¿Saben cómo nos enteramos de la actualización de las tasas? Cuando a Transfrío se le comunicó que tendrían que pagar al año 25.000 euros más", recalcó Touza, que acusó a la Autoridad Portuaria de falta de comunicación y de evitar un alza consensuada. En resumen, como también anticipó este periódico, la compañía logística pasará de abonar 19.000 euros al año a 44.000. Transfrío, que mueve el 80% del pescado fresco del puerto vigués, cuenta con dos almacenes, 26 puertas a muelles, oficina y 15 plazas de garaje. "Estamos en una situación muy delicada, es muy probable que nos obliguen a abandonar las instalaciones después de 55 años", clamó su director ejecutivo, Jorge Abal.

De acuerdo al directivo, la cooperativa de logística sí aceptó la renovación de la concesión con las nuevas tasas, pero ad cautela; esto es, reservándose el derecho a recurrir a instancias judiciales. "Nos exigen que aceptemos sin más o sacarán nuestras concesiones a concurso". Transfrío Rías Baixas, según el último informe depositado en el registro Mercantil, obtuvo en 2017 un volumen de negocio de más de 16,7 millones de euros. Una excepción, porque el grueso de las empresas que operan en el puerto son micropymes. Están afectadas, con las cuentas realizadas por la gerente de Acopevi, Marisol Landriz, 200 compañías y 2.000 puestos de trabajo directos. "Ha habido cero transparencia y comunicación, y hemos recibido cero apoyo institucional. Y encima nos tachan de especuladores". Porque, como ha denunciado la Autoridad Portuaria, concesionarios de instalaciones del puerto firman realquileres por un 250% más de lo que ingresa en concepto de tasas. Los usuarios negaron ayer que sea una práctica habitual; de los 74 almacenes de manipulación de pescado fresco de la lonja de altura, "solo cinco" fueron cedidos "con el visto bueno" de la institución que comanda López Veiga. "Fueron almacenes que sufrieron un quebranto, que se vieron obligados a dejar su actividad", matizó Landriz.

A tenor de la denuncia de los usuarios de O Berbés la situación lleva enquistada mucho tiempo, y la separación de la lonja -en primera y segunda venta-, los rumores sobre su concesión o la Operación Govi -contra la venta ilegal de pescado en el pósito, que atribuyen a una "campaña de desprestigio"- han levantado un muro entre ellos y la Autoridad Portuaria. "Esto es algo más que una lucha portuaria, hablamos de la historia de Vigo", afirmó el presidente de Acopevi, Juan Manuel López. "Un armador no es nadie sin un vendedor, sin el transporte. Nos necesitamos todos, así que no nos separa nadie. Un buen presidente es como un árbitro, que no se sabe si está durante el partido" culminó, sin mencionar a López Veiga, el vicepresidente de los vendedores y consignatarios, José Manuel Pérez.