El sector ve "desproporcionado" que Mar deniegue ayudas para vigilancia a cofradías

Las cofradías de Rianxo, Ferrol, Barallobre, Aldán, Carril y Vilaxoán no contarán este año con las ayudas que la Consellería do Mar facilita para vigilancia y asistencia técnica, lo que dañará a los pósitos en el plano económico. La secretaria técnica xeral de Mar, Isabel Concheiro, explicó ayer en el Parlamento gallego que esas ayudas le fueron denegadas a estas seis cofradías por "incumplimiento de los requisitos que marca la Unión Europea", e indicó que en el caso de no denegarlas la Consellería habría cometido "prevaricación". Estas subvenciones se financian a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), por lo que para optar a ellas la entidad no puede ser sancionada en materia de pesca ilegal. El patrón mayor de la cofradía de Aldán, José Manuel Gregorio, apuntó ayer que están "esperando la resolución por el recurso presentado", ya que en su caso pierden un subsidio de más de 32.000 euros.

Gregorio explica que ya han puesto el caso "en manos de los abogados" y recuerda que cumplirán "un año sin cobrar" al faltar por abonar ayudas del año pasado.

Concheiro defendió que la resolución de la Consellería se realizó "conforme a derecho" y señaló que están "trabajando para solventarlo". Luís Bará, del BNG, dejó caer que hay intereses "oscuros" de Mar al respecto de cofradías que "son críticas con la Xunta". Paula Quinteiro (En Marea) tachó la medida de "desproporcionada" y Loli Toja (PSOE) citó el caso de la Asociación Raiñeros da Ría de Arousa, que también quedó excluida, a lo que Concheiro replicó que la petición decayó por no presentar los documentos requeridos.