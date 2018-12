Conxemar defiende una ampliación extra del Ifevi en 2021 para ser aún más global

Conxemar batió en su última edición todos los registros y logró, según su presidente, José Luis Freire, ejecutar una larga ambición: el sorpasso a la feria de Boston, la Seafood Expo North America. Lo logró gracias a un doble viento de cola: la trayectoria ascendente -a nivel global- de la industria de elaborados de productos del mar y la ampliación del recinto ferial de Vigo en 5.000 metros cuadrados. Con este último empujón dio cabida a un centenar de empresas expositoras que se habían quedado fuera en las tres últimas ediciones por falta de espacio. En total, la pasada feria contó con 742 stands de 48 países, la asistencia de más de 35.000 profesionales y un volumen generado de negocio de en torno a 2.000 millones de euros. Pero la organización quiere más. Según el editorial publicada en la última revista Conxemar, el Ifevi debería ampliarse de nuevo para la vigésimo tercera edición. "Si se confirma la demanda debería preverse y dotarse una nueva ampliación para la edición de 2021", reza textualmente la publicación.

En opinión de la dirección de la feria, "un evento de estas características debe sequir estando a la altura y es necesario que en las próximas ediciones sigamos sumando", máxime teniendo en cuenta que -continúa- "los profesionales solo visitan dos o máximo tres ferias al año". La de Boston es la que arranca el ciclo anual de este tipo de eventos, en marzo, aunque es la de Bruselas la de mayor dimensión y trascendencia global (en mayo). La que se celebra en China (itinerante, últimamente se celebra en Qingdao) está al alza por el peso que ha adquirido tanto la industria transformadora local como por el aumento del consumo de proteína marina en el país (y el chino es un mercado de más de 1.300 millones de habitantes). Conxemar ya logró evitar en el pasado la embestida de Diversified Communications, misma empresa que organiza las ferias de Bruselas y Boston, que durante tres años trató de boicotear la cita de Vigo con una convocatoria casi paralela en Barcelona. Al cuarto intento desistió y en 2015 la canceló definitivamente. "La feria -prosigue el editorial- supone una inyección económica importantísima y hace posible que, en vez de desplazarse los profesionales del sector español al extranjero, sean los profesionales extranjeros los que vengan a España".

Más internacional

La ambición pasa por consolidar el carácter global de Conxemar, y responder asimismo a las estrategias de los eventos rivales. A la de Boston asistieron en la pasada edición unas 22.000 personas, según su organización, aunque contó con 1.341 expositores de 57 países. Más global todavía es la de Bruselas, con stands de 78 nacionalidades y presencia directa de algunos de los mayores players globales. La colosa tailandesa Thai Union, propietaria de marcas como Chicken of the Seas (con gran presencia en Estados Unidos); Tri Marine, una de las grandes referencias globales en túnidos; Russian Fishery, punta de lanza de la renovación pesquera auspiciada por el Kremlin; Cermaq, subsidiaria de Mitsubishi (quinto grupo mundial por facturación)... Estas firmas participan en las ferias de Bruselas y Qingdao, pero no -de momento- en la de Vigo. Todas ellas (Bélgica, Estados Unidos y China) ampliaron su espacio expositivo en los dos últimos años.

Además de la ampliación del Ifevi Conxemar ha vuelto a reivindicar la necesidad de mejorar los accesos al recinto ferial, aunque en este caso lo considera un asunto "urgente" que resolver antes de la edición de octubre de 2019. "Mejorar los accesos es de máxima importancia para evitar las demoras de entrada o salida en horas de apertura y cierre, con embotellamientos muy grandes que pueden llegar a ser de horas".