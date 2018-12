El marisqueo de Vigo critica que no se amplíe el cupo en Navidad y anuncia fuertes pérdidas

Los mariscadores de la ría de Vigo temen fuertes pérdidas en la campaña de Navidad al no poder aprovechar como querrían la abundante almeja rubia que se encuentran este año. Según calculan desde la Asociación de Marisqueo a Flote da Ría de Vigo, cada marinero puede estar perdiendo unos 50 euros al día. El motivo, dicen, es que sus reclamaciones no están siendo atendidas por la Consellería do Mar. "Rebajamos el tope por barco desde el 15 de octubre para ahora poder ampliarlo de cara a Navidad y no nos dejan", critica el presidente de la asociación y también patrón mayor de Redondela, Clemente Bastos. Solo ayer se subastaron en la lonja de Vigo 2.400 kilos de esta especie, que alcanzó entre 11 y 12 euros el kilo. En lo que va de campaña las descargas son un 120% mayores que el año pasado.

El pasado 1 de octubre comenzó la campaña de invierno para el marisqueo a flote. Ante la abundancia de almeja rubia las cofradías de la ría de Vigo acordaron rebajar el tope de 16 kilos por persona a 12. "Así estuvimos durante 21 días", indica Bastos. Transcurrido el período solicitaron -"como otros años"- aumentar a 20 kilos por marinero, pero la respuesta por parte de la Xunta fue negativa. "Achacan la decisión a un informe de los biólogos, pero no se dan cuenta de la importancia que tiene para el marisqueo esta campaña", explica Bastos, que alega que las ventas de la época navideña suponen su "paga extra".

Según comenta el patrón mayor de Redondela hay actualmente más de 150 barcos que se dedican al marisquero a flote en la ría. "De ellas el 90% está dedicándose a capturar almeja rubia porque hay mucha", añade. Según explica, ya elevaron sus reclamaciones tanto a la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, como la propia conselleira de Mar, Rosa Quintana, "pero por el momento no tenemos ninguna novedad".

La Asociación de Marisqueo a Flote da Ría de Vigo no entiende tampoco la recomendación de los expertos de no aumentar el cupo. Disponen un tope de 8 kilos de babosa y 9 de la japónica por tripulante, pero la rubia es la que más capturan al haber gran cantidad. En las cofradías de la ría de Vigo se descargaron desde octubre 63.000 kilos de esta especie frente a los 28.747 del año pasado. El precio medio hasta la fecha de esta especie es de 8,34 euros el kilo, muy similar a la que se alcanzó en la campaña de invierno de hace un año.

Segundo informe

Desde la Consellería do Mar confirmaron a FARO que sí que existió un primer informe de los biólogos desfavorable que recomendaba no aumentar el tope. Sin embargo, debido a las quejas del sector el Departamento que dirige Quintana ha decidido encargar un segundo estudio "para valorar si se puede o no dar marcha atrás a la medida".