El consumo de pescado fresco cae en España casi cuatro veces más que la media de la UE

En la última década el consumo de pescado y marisco cayó en España un 11%. Este fuerte descenso fue provocado, especialmente, por la disminución general del atractivo del pescado fresco en favor de los preparados o los congelados. El ritmo actual de vida y las nuevas preferencias han llevado a que en solo cinco años se coma un 15% menos de pescado fresco en España, casi cuatro veces más que la media que registran los principales países pesqueros de la Unión Europea. Los armadores de Vigo están enfrascados en una cruzada por dar la vuelta a estas cifras con dos proyectos como el festival Vigo Seafest y el proyecto Eduksano, que reclama una asignatura de nutrición -en la que el pescado es clave- en los centros de enseñanza. Para ellos hay un factor clave que está detrás de esta situación: la falta de inversión desde las administraciones.

El Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (Eumofa) dio a conocer su último informe a finales de noviembre. En él señala que España "es el mayor país consumidor de pescado fresco de la UE" y que el año pasado alcanzaron las 629.317 toneladas (por valor de 4.826 millones de euros), un 6% menos que un año antes. Sin embargo, los datos muestran que en los últimos cinco años la caída alcanza exactamente el 15,04%, ya que en 2013 la cifra se situaba en las 740.746 toneladas.

Según la Eumofa, la especie más consumida fresca en 2017 fue la merluza, con 101.032 toneladas con un valor de 762 millones de euros, "seguida de la sardina, el salmón, el bacalao y el lenguado". Juntas, estas especies representaron cerca del 43% del consumo total de los hogares españoles, tanto en valor como en volumen.

Los datos, sin embargo, son peores que los registrados en el resto de los principales países pesqueros de la UE. La media sitúa la caída en un 4,1% estos últimos cinco años, al pasar de 1.823.103 toneladas en 2013 a 1.748.311 el año pasado. La reducción también es menor al compararlo con 2016, ya que se redujo cuatro puntos menos que en España, un 2%.

Reacciones

El gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), José Antonio Suárez-Llanos, explica que el motivo principal es que "la gente joven y los niños no comen pescado", a lo que suma una "falta promoción por parte de las administraciones". "Nos acordamos del FROM", lamenta sobre la desaparición en 2012 de la que era la herramienta para fomentar el consumo de pescado en España.

Javier Garat, secretario general de la patronal pesquera Cepesca, opina por su parte que el descenso se debe a un cúmulo de factores. "La crisis hizo que se buscara otra proteína más barata y los hábitos de consumo han cambiado: se busca lo más fácil y ya no se cocina pescado como antes", explica. A su juicio, "si no se hubiera reducido la promoción no se reduciría tanto el consumo".

En lo que toca a Galicia, no son pocas las campañas que se llevan a cabo desde la Xunta para intentar frenar esta sangría en el consumo. Mar Achega, O sabor da aventura está no mar o Ponlle as pilas ao teu bocata son algunos de los ejemplos a los que ahora se sumará otro para el que utilizarán cuatro influencers con los que atraer a un público de entre 18 y 35 años. "Echamos en falta una campaña destinada a fomentar el consumo entre la población juvenil", señala en el pliego del concurso que a punto de resolver.

El objetivo que persigue la Consellería do Mar es el realizar "una estrategia de comunicación" para 12 meses que incluirá a cuatro personas que actuarán como "embajadores" de las acciones que se lleven a cabo. La Xunta destina a esta campaña 242.000 euros.