La Fiscalía mantiene la petición de 11 años de cárcel por la agresión a un guardapesca

La Fiscalía y la acusación particular mantuvieron ayer su petición de 11 años de cárcel contra el acusado de agredir a un guardapesca en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), en un juicio que quedó visto para sentencia. Por su parte, la defensa ha pedido su absolución. El acusado se acogió a su derecho de decir la última palabra para insistir en su inocencia y en que él "no estaba allí". Todo ocurrió en 2012, cuando el guardapesca sorprendió a tres furtivos. El hermano de uno de ellos supuestamente lo agredió y la Fiscalía habla de secuelas "graves" que "va a padecer el resto de su vida".