Quintana apuesta por la formación para luchar contra la pesca ilegal

La conselleira do Mar de la Xunta, Rosa Quintana, destacó ayer la formación como herramienta para reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Hizo esta reflexión durante la inauguración de un curso sobre el fortalecimiento de capacidades para aplicar el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, coordinado por la FAO y que se imparte en Vigo. La conselleira subrayó la importancia de esa formación para que los profesionales tengan conocimientos teóricos y prácticos para "impedir" la entrada de pesca ilegal en los puertos.