May y Juncker se comprometen a tener un acuerdo pesquero "post-Brexit" para 2020

El borrador de declaración política alcanzado entre Theresa May y Jean Claude Juncker con motivo de la salida de Reino Unido de la UE ( Brexit) ha incluido el compromiso de suscribir un acuerdo en materia pesquera en año y medio. Es el mismo horizonte temporal incluido en el acuerdo de desconexión -o withdrawal agreement-, según el cual la flota podrá seguir faenando como hasta ahora mientras dure el periodo transitorio. Esto es, hasta el 31 de diciembre de 2020. Que puedan hacerlo más allá de esta fecha dependerá de este pacto pesquero, que será el que articule las relaciones entre los barcos europeos y Reino Unido. Ese documento deberá estar listo antes del 1 de julio del año 2020, con el objetivo de ser utilizado ya para 2021. "Las partes deberían alcanzar un nuevo acuerdo pesquero sobre, entre otras cosas, el acceso a los caladeros y el reparto de cuotas [...] y harán todo lo posible para concluirlo y ratificarlo el 1 de julio de 2020, a más tardar".

"El periodo transitorio -destacó la pasada semana la Comisión Europea- ofrece claridad y previsibilidad a las partes interesadas en materia pesquera, en tanto extiende la aplicación de la política pesquera común durante el mismo". Lo que suceda después será motivo de negociación, siempre y cuando el Gobierno de May logre aprobar el withdrawal agreement. Y no está claro todavía. Ayer mismo el Partido Nacionalista Escocés (SNP) acusó al Gobierno británico de "vender" a los pescadores escoceses como "moneda de cambio" en las negociaciones con la UE. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo en Twitter que, según la declaración política, se pone en duda que Reino Unido quede "fuera de la Política Pesquera Común" a finales de 2020. "Me parece que la pesca será una moneda de cambio en una negociación comercial más amplia, dentro del contexto de la asociación económica general", escribió. Los conservadores escoceses, entre ellos el ministro del Ejecutivo británico para Escocia, David Mundell, mostró, la semana pasada, sus reticencias sobre el acuerdo del Brexit y amenazó con dimitir si el pacto no incluía suficientes garantías de que el país se retiraría de la PPC tras el periodo transitorio.