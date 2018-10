Los sindicatos cifran en un 100% el seguimiento de la huelga en la industria pesquera

Las factorías de elaborados de productos del mar que aplican el convenio estatal están paradas. Así lo han asegurado a FARO fuentes sindicales, que han cifrado en un 100% el seguimiento de la primera convocatoria de huelga nacional para reclamar un nuevo marco laboral. Desde las centrales, que también prevén paralizar la industria en las jornadas de miércoles y jueves, aseguran no haber recibido ninguna comunicación de la patronal desde el pasado 24 de septiembre para retomar las conversaciones. Este extremo, eso sí, ha sido desmentido por las empresas, que confían en resolver el conflicto cuanto antes.



Los piquetes se desplegaron ya de madrugada en Pereira Elaborados, con turno de noche de producción, y se movilizaron después frente a Fandicosta (Moaña), Cabomar y Galicia Processing Seafood (ambas en Marín) o Mascato (Salvaterra). Pescanova, líder nacional en la industria, aplica un convenio propio de producción y no se ha visto afectada por los paros.



Para los sindicatos el convenio estatal de elaborados de productos del mar debe caminar hacia los 14.000 euros anuales de salario base hasta 2020. A día de hoy, y sin el complemento de convenio, el sueldo base ronda los 715 euros mensuales. Las centrales reclaman también la reducción de jornada anual en 16 horas, lo que supondría calificar como no laborables los días 24 y 31 de diciembre.





A miña solidaridade cxs traballadorxs de productos elaborados do mar !! Confírmase que a folga é un éxito con máis do 90 % de participación e cos producción totalmente paralizada

Noraboa ! Loitando xuntas conquerimos os nosos dereitos

???? pic.twitter.com/5jnlc2abHE — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 22 de octubre de 2018