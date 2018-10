La Federación Gallega de Cofradías y la de Pontevedra buscan nuevos presidentes

Las elecciones unificadas en las cofradías de pescadores gallegas dejaron nuevos cargos en algunos puntos de la comunidad pese a la continuidad general. Salvo sorpresa durante el periodo de alegaciones de esta semana, los patrones mayores elegidos antes del pasado día 15 tomarán posesión la próxima semana y se abrirá un nuevo proceso: la elección de los presidentes de las federaciones provinciales y de Galicia. Pese a la continuidad que se espera en Lugo y A Coruña, la jubilación de José Antonio Gómez Castro en Pontevedra y a la ausencia de Tomás Fajardo en la gallega -al no presentarse a la reelección en su cofradía- dejan abierta la incógnita, mientras los primeros nombres comienzan a aparecer encima de la mesa.

La primera decisión que tendrán que tomar los pósitos de la comunidad es quién estará al frente en cada provincia. En el caso de Lugo, Basilio Otero tiene todas las papeletas para continuar tras volver a ser elegido patrón mayor en Burela. "Ahora tenemos hasta el 9 de noviembre para decidir, pero en Lugo siempre se hizo por consenso", explica el también presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP). Según comenta, en las cofradías lucenses "no hubo muchos cambios", ya que "tan solo se cambió de patrón mayor en Ribadeo". "Por mí sigo sin problema", sentencia.

En A Coruña el también presidente actual, Daniel Formoso, intentará seguir. Al continuar como patrón mayor de Muros se siente con fuerzas para seguir. "La mayoría creo que quieren que siga. Mi intención es seguir, pero ya veremos", comenta.

Otra cosa en lo que sucede en Pontevedra. La ya anunciada jubilación de José Antonio Gómez Castro (expatrón de Portonovo, cargo que ocupará ahora Juan José Besada) deja un hueco al que pueden aspirar varios patrones. Aunque la mayoría descartan pronunciarse tan pronto, el runrún señala a José Manuel Rosas (Bueu) como uno de los candidatos. "No está descartado. Es posible, pero toca reflexionar y tomar decisiones los próximos días", comenta. Gómez Castro, explica que "por el momento nadie dio un paso al frente" y que desconoce los nombres de los que quieren sucederle. Tocará esperar a que los patrones lo consulten con las xuntas xerales.

Federación gallega

Tras el proceso de elección de las federaciones provinciales será el turno de la gallega. Este es otro de los cargos que estarán exentos de la posibilidad de una continuidad, ya que Tomás Fajardo no se presentó a la reelección en el pósito de Porto do Son. "Es lo que había anunciado en su momento: ya era hora de dar un cambio", indica. En su momento pugnó por el cargo con otros tres patrones mayores y al menos dos de ellos no volverán a hacerlo: el propio Basilio Otero (ya en la FNCP) y Andrés García, que tampoco se presentó a la reelección en Sada.

El único de aquellos que estaría en disposición de volver a hacerlo es Juan Manuel Gregorio, patrón mayor de Aldán que consiguió la reelección el pasado lunes. Sin embargo, en este momento admite que no sabe qué pasará. "Primero hay que ver qué pasa en las provinciales. Es muy pronto para decir nada", concreta.





