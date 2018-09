Planas defiende que la costera de bonito fue "de las mejores"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró ayer que el Gobierno hizo un esfuerzo de "vigilancia y control" por medios marítimos y en puerto durante la costera de bonito del Norte, una de "las mejores" de los últimos años y que transcurrió sin "mayores incidentes". Planas respondió así al senador de EAJ-PNV José María Cazalis, quien defendió que flotas como la irlandesa o la francesa emplean artes y técnicas de captura "indiscriminadas y no respetuosas con el medio ambiente", que además rebajan la calidad y, en consecuencia, el precio de las capturas, que pueden bajar hasta "siete veces en lonja".

El ministro insistió en que la pesca por arrastre pelágico, prohibida en España, está permitida por la legislación europea y que, de momento, "no existen evidencias científicas de su carácter dañino". No obstante, añadió que el Gobierno se "mantiene vigilante" para que las flotas respeten la legislación y no se produzca perjuicio" para la española. Planas puso en valor esta campaña, que acabó para los barcos españoles, en su mayoría artesanales, el 23 de agosto con 15.015 toneladas capturadas y unos ingresos de unos 60 millones de euros.