Los expertos esperan que el tratado por los oceános entre en 2020

La Organicación de Naciones Unidas (ONU) inició ayer la negociación de un tratado global para proteger y gestionar las áreas de alta mar con la intención de que esté preparado en 2020. "Es una oportunidad única para toda una generación" porque "la ocasión no se volvería a presentar en los que nos queda de vida", destaca la viceprimera ministra sueca y copresidenta de Friends of Ocean Action, Isabella Lövin. Según Lövin la importancia del tratado radica en la "lucha contra el cambio climático" y en "detener la dilapidación no regulada de los tesoros naturales que compartimos". Según la dirigente, el tratado debe "marcar el punto de inflexión hacia un futuro más sostenible".