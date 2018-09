José Luis Rodríguez: "No puedes cerrar tres meses una especie y dejar que la flota se busque la vida"

José Luis Rodríguez es el presidente de la Asociación de Armadores de Artes Menores de Galicia (Asoar-Armega) desde hace seis años. Es cofundador de la entidad y anteriormente ocupó otros cargos como el de portavoz. La flota gallega a la que representa no pasa por su mejor momento ante la escasez de capturas.

- La asociación está inmersa en un proyecto para ayudar a que especies como el pulpo y la nécora se recuperen con mayor rapidez en caso de que se establezca un paro biológico.

- Es un plan sencillo, ya está bastante esbozado, y consistiría en lo siguiente: al pulpo le harían falta unos tres meses de paro biológico, un parón durante el cual habrá embarcaciones que podrán subsistir con otro tipo de artes, pero también habrá barcos que tendrán que estar amarrados, por lo que la Administración debería subvencionarlo. La flota parada no solo recibiría las ayudas, sino que también realizaría una serie de tareas para ayudar al ecosistema como limpiezas a flote y cerca del litoral de residuos marinos.

- ¿Son insuficientes los controles que se realizan para que las vedas se cumplan?

- Hay inspecciones y controles y cuando se establece una veda hay que respetarla. Pero para hacer las cosas con coherencia no puedes cerrar tres meses una especie y dejar que la flota se busque la vida.

- Lleva seis años al frente de la asociación. ¿En este tiempo hubo cambios positivos para la flota de artes menores?

-Las cosas no mejoraron. Hubo algún detalle, pero poco significativo. Últimamente las noticias que se ven son todas negativas: descenso de embarcaciones, del número de afiliados? ¿Cómo es posible que impidan a las embarcaciones del xeito pescar sardina cuando la cantidad que extraen y la forma en que trabajan este tipo de embarcaciones tiene un impacto totalmente irrisorio en la especie? No tiene ningún sentido. No hay un interés en que las cosas realmente funcionen.

- Los jóvenes prefieren no entrar en el sector pesquero.

- Empeoraron muchas cosas, por eso la gente no quiere incorporarse a la pesca. No es que no quieran venir pero, ¿cómo vas a ir a un sector donde tienes una embarcación con una licencia para pescar y de repente te encuentras que no puedes hacerlo? Los jóvenes lo que ven son problemas, no por la faena en sí, sino por las trabas y la incapacidad de las distintas administraciones. No porque no se pueda vivir de esto, somos muchos los que estamos viviendo de la pesca, pero si hubiera una buena gestión y un interés en que esto funcionase las cosas serían distintas.