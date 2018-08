Los efectos del furtivismo en Galicia, objeto de estudio en la USC

El grupo de Economía Pesqueira de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha puesto la lupa sobre los efectos del furtivismo en la comunidad gallega, tal y como publicó FARO a principios del mes pasado. Un estudio elaborado por Hugo M. Ballesteros, María do Carme García-Negro y Gonzalo Rodríguez que fue publicado en la revista Marine Policy reveló que "existe una relación entre formar parte de una comunidad y que esta práctica sea aceptable".

Sin embargo, no quieren que la investigación se quede ahí. El investigador redondelano Hugo M. Ballesteros está peleando por una de las bolsas de post-doctorado que ofrece la Xunta para investigar en profundidad los efectos socioeconómicos. "A idea que temos é a de poder calcular o impacto real do furtivismo na economía, na xente, nos mariscadores, etc.", comenta Ballesteros. Para poder optar a estas bolsas uno de los requisitos incluye estar dos años fuera en uno de los centros de reconocido prestigio. "A miña idea é estar un ano en Portsmouth [Reino Unido] e outro en Lisboa, coa xente que traballa co furtivismo na zona", explica.

Consciente de las noticias que rodean a esta actividad en las inmediaciones del Tajo, el investigador apunta que "existen ramificacións" de la actividad que se desarrolla en Portugal y "que afectan non só ós portugueses, tamén ó sector galego, ós prezos ou á propia actividade". "Falamos de cantidades inxentes de marisco que chega de fora e que invade o mercado. Coñecer as implicacións socioeconómicas daría visibilidade ó problema", recuerda Ballesteros. En septiembre conocerá si puede llevar a cabo el estudio con esa bolsa o no.