Cornelius Hammer: "Para recuperar una especie hay que cortar la pesca de forma drástica"

-¿El monitoreo electrónico a bordo es el futuro para observar la pesca?

-Si, eso creo. Hay mucha fricción y disconformidad en el sector pesquero porque no quieren estos sistemas. No quieren ser observados y hablan de que es como un "gran hermano". Son sus argumentos, a lo que nosotros decimos: cuando sales fuera y vas a la gasolinera estás siendo grabado; cuando subes a un tren o vas al aeropuerto también; si sales a la calle casi siempre estás siendo grabado. Es una parte de nuestra vida ahora mismo, no te quejas de ello. Entonces, ¿por qué se oponen tan firmemente a esto? Lo que responden es que simplemente no quieren.

-¿Cómo se les puede convencer?

-Incentivándolo. Tienes que darles algo como premio. Tenemos programas en los que les damos a los pescadores una pequeña cuota extra si prueban no cometer descartes. Es una iniciativa que ha tenido éxito en Dinamarca, Alemania? Funciona y hace que los pescadores digan: "Yo también quiero las cámaras a bordo porque tendremos más cuota". Apoyan mucho esta iniciativa y trabajan de forma adecuada. Tienes que incentivarlos, darles algo a cambio.

-Cambiando de tema, el ICES recomenda alertaba de la necesidad de cortar la pesca de sardina durante 15 años.

-La situación es muy seria. La sardina es una especie que vive relativamente poco tiempo y no es inusual que el stock baje porque se recupera también rápido a no ser que llegue a un estado crítico.

-El plan de España y Portugal se ha fijado un tope de 14.600 toneladas para todo el año. ¿Permitirá su recuperación?

-Hay especies que llegan a una situación muy mala y son capaces de recuperarse con buenas medidas de gestión. Creo que lo que pasó con la merluza en el norte sería un buen ejemplo de ello. Lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que se da un gran error a la hora de intentar recuperar un stock al reducir la pesca demasiado lento, tienes que hacerlo de forma drástica para luego ir recuperándola poco a poco.

-¿Y qué pasaría con los pescadores?

-Habría que compensarlos, porque tienen que pagar sus facturas. Tienes que asegurarte de que el sector sobrevive por unos años. Los políticos siempre hacen lo contrario, lo reducen de forma muy lenta.