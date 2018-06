"Alas de plata" para dos rescatadores de Vigo

Gardacostas de Galicia informó ayer de que dos rescatadores del helicóptero con base en Vigo fueron galardonados por la Asociación Europea de Nadadores de Rescate (Eurorsa). Rubén Lijó y Javier Losada recibieron las "Alas de plata" por su trayectoria.



Según explicó el servicio dependiente de la Consellería do Mar, la entrega tuvo lugar en la celebración del quinto encuentro europeo de rescatadores, en Reikiavik (Islandia).





