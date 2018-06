Un estudio señala que la mayoría de la pesca en alta mar no sería rentable sin ayudas

Hasta un 54% de la industria pesquera de alta mar no sería rentable en su escala actual sin grandes subsidios gubernamentales, según un nuevo estudio de investigadores de la National Geographic Society; la Universidad de California, Santa Bárbara, en Estados Unidos, Global Fishing Watch; el proyecto Sea Around Us en la Universidad de British Columbia, en Canadá, y la Universidad de Western Australia.

La investigación, publicada en la revista Science Advances, descubrió que el coste global de la pesca en alta mar oscilaba entre 6.200 y 8.000 millones de dólares en 2014. Las ganancias de esta actividad oscilan entre una pérdida de 364 millones y una ganancia de 1.400 millones de dólares. "La razón por la cual la mayoría de las flotas continúan operando en alta mar es que reciben subsidios del gobierno. Sin subsidios y el trabajo forzado por el que algunos son conocidos, la pesca no sería rentable en más de la mitad de los caladeros de alta mar", explica el autor principal de este trabajo, Enric Sala.