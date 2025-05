Informe “Villa de Pitanxo”: un rugido por los 21

Los despachos

En los despachos del pesquero deben constar los nombres de todos los tripulantes y del personal ajeno a la tripulación, como pueden ser los observadores científicos o marineros que serán transbordados a otro buque. El del Villa de Pitanxo, sellado en Vigo con fecha del 26 de enero de 2022, tenía información falsa, como reveló al completo este periódico. La lista oficial incluía 22 nombres, pero fueron 25 las personas que salieron de un muelle de Teis aquella tarde en dirección al caladero.

Sobraba el nombre de Siaka Thior –dio positivo y fue desembarcado—y faltaban los de otros cuatro: Juan Martín Frías Riera, Miguel Lumbres Cumpa (ambos marineros), Francisco Manuel Navarro Rodríguez (observador) y un tripulante número 25, de iniciales A. C., que haría transbordado al Río Caxil ya en medio del océano.

No era la primera vez que Nores entregaba un despacho falso. Era habitual, más bien, siempre de acuerdo al informe oficial de la Ciaim. El Pitanxo fue diseñado para 22 personas, por eso el observador y el segundo oficial, Raúl González Santiago, dormían en la enfermería. Los técnicos, para este análisis, han revisado siete despachos del pesquero, desde agosto de 2020 hasta enero de 2022, depositados en la Dirección General de la Marina Mercante. Incluso pese al hecho de que en el arrastrero solo podían ir 22 personas, Capitanía Marítima lo despachó con 23 en octubre de 2021. No hubo reparos.

Pero es más: en ninguno de esos documentos oficiales consta el enrole de un observador científico, cuando el Pitanxo siempre llevaba uno a bordo, como obliga el convenio NAFO (capítulo 5, artículo 30). En particular, la normativa establece lo siguiente: “Cada Estado garantizará que todos los buques de pesca que enarbolen su pabellón mientras realicen actividades de pesca […] que lleven en todo momento al menos un observador de acuerdo a lo establecido en este Programa. Un buque no podrá comenzar a pescar hasta que el observador esté a bordo del buque”. De modo que, como resultado de estas conclusiones de la Ciaim, el pesquero de Marín completó al menos siete campañas con un despacho falso, e inició una octava en idénticas circunstancias. Nadie lo apercibió.

El documento, extensísimo (son 149 páginas), lanza un reproche continuo a las administraciones. El documento es claro. "Si el buque pudo operar sobrecargado –determinante para el naufragio, extremo que la armadora niega– fue porque nadie se preocupó de que esto no ocurriera". No lo hizo el capitán, ni la empresa, pero, sobre todo, ninguna entidad de control. "La inspección realizada por la Capitanía Marítima [de Vigo] el día de la salida del buque no detectó que estaba sobrecargado". Es más, por primera vez la Ciaim constata lo que la investigación de FARO demostró en octubre de 2022, cuando publicó el contenido de su último examen de estabilidad: el Villa de Pitanxo jamás debió operar donde estaba trabajando esa noche porque, como resultado de una modificación en su estructura en el año 2012, se le prohibió navegar en zonas de formación de hielos. No se le retiraron los permisos de pesca, todos en áreas de formación de hielos.

El mismo día en que se le notificó esta prohibición, que implicaba que no podía operar en NAFO –es zona A, de formación y acumulación de hielos— y que fue sellada en marzo de 2018, el barco partió a NAFO. FARO ha analizado la derrota del barco en base a los datos AIS de posicionamiento satelital entre la fecha en que se le prohibió operar en Terranova y el 15 de febrero de 2022, cuando naufragó. En total, el buque de Pesquerías Nores Marín, con Juan Enrique Padín Costas como capitán, operó 545 días en una zona que tenía vetada por Capitanía Marítima —dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante— debido a su sobrecarga (o sobrepeso); su estabilidad estaba comprometida. Pero el resultado del test fue inocuo, su suspenso no le impidió completar 18 mareas en Terranova, ni iniciar la última, la 19.