Con la resaca de premios del Sorteo de la Lotería del Niño 2023, serán muchos los que, más rezagados, se enteren en los próximos días de que se han llevado algo de dinero con sus décimos.

Ni qué decir tiene que los afortunados que hayan recibido el Gordo del Niño, con 200.000 euros al décimo, estarán aún asumiendo que el año 2023 comienza de la mejor manera posible.

Para todos aquellos agraciados con alguno de los premios de este Sorteo de Reyes, hay algunas pautas a seguir a la hora de convertirse en ganador. La primera y más importante, templar los ánimos, serenarse y ser racional. Tener una buena cantidad de dinero en el bolsillo puede nublar el juicio a cualquiera, así que lo primero es pensar con claridad.

Así, en el caso de resultar afortunado, los expertos en la materia recomiendan ser discreto. Pregonar a los cuatro vientos que te han tocado 200.000 euros no es lo más acertado. Si no puedes evitarlo, intenta no revelar la cantidad que te embolsarás sobre todo cuando lo vas a comunicar a personas que no están en tu círculo más íntimo.

Además, los premios del Sorteo de la Lotería del Niño no dan para jubilarse. Aunque tu trabajo no sea el más desead es un error tocar a la puerta del jefe y despedirse. Hay que hacer cuentas, saber realmente el importe ganado una vez que se han descontado los impuestos y asesorarse adecuadamente con expertos. Teniendo en cuenta que con un décimo del primer premio se acaba recibiendo una cantidad neta de 168.000 euros, después de pagar a Hacienda, seguramente no dé para vivir toda la vida si además se quiere invertir en otros menesteres.

Otra buena idea para llevar el dinero de forma correcta es contratar un asesor legal que lo administre. La labor de este profesional es la de orientar y dar opciones para invertir adecuadamente el dinero e incluso rentabilizarlo para seguir obteniendo ingresos.

Los expertos también recomiendan cobrar el premio en una entidad bancaria alejada del domicilio para pasar desapercibido.

¿Cómo cobrar el premio?

En función de la cuantía del premio habrá que dirigirse a un sitio u otro. Así, para premios inferiores a 3.000 euros, podremos recoger el dinero en cualquier administración de loterías. Pero si la cantidad ganada en la Lotería del Niño 2023 es superior, deberemos acudir a entidades financieras concertadas o bien a las delegaciones comerciales de Loterías.

Utiliza nuestro comprobador de Lotería para saber si has sido agraciado.