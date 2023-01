El segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, celebrado este viernes y dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo), ha recaído en el número 72.289, muy repartido por toda España.

(Ya puedes comprobar tus décimos de la Lotería del Niño 2023 en nuestro comprobador)

Este segundo premio se ha repartido por decenas de puntos de la geografía de nuestro país como las provincias de Madrid, Asturias, Las Palmas, Granada, Málaga, Vizcaya, Vigo, Tarragona, Baleares, Jaén, Lugo, Albacete, Alicante, Barcelona, Ávila, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, León, Lleida, Badajoz, Murcia, Navarra, Ourense, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Han sido los niños del colegio de San Ildefonso Ilyas Akpruh –director-; Natalia García -directora-; Antonio Manuel Cubero -unidades-; Fernanda Daniela Laborde -decenas-; Diana Elisabeth Heredia Arias –centenas-; Luis Alcides Paniagua –unidades de millar- y Yesica Paola Valencia -decenas de millar- los encargados de cantar en este sorteo, que pone fin a las fiestas navideñas.

Cómo gestionar el premio

Para todos aquellos agraciados con un premio de este Sorteo de Reyes, hay ciertas pautas que sería recomendable seguir a la hora de gestionar el premio. La primera y más importante, calmar los ánimos, serenarse y ser racional. Tener una buena cantidad de dinero en el bolsillo puede nublar el juicio a cualquiera, así que lo primero es pensar con claridad.

Así, los expertos en la materia recomiendan ser discreto y evitar pregonar a los cuatro vientos que te han tocado 200.000 euros. Si no puedes evitarlo, intenta no revelar la cantidad que te embolsarás sobre todo cuando lo vas a comunicar a personas que no están en tu círculo más íntimo.

(Consulta la lista oficial de todos los premios de la Lotería del Niño 2023)

Pero, debemos tener muy claro que los premios de la Lotería del Niño no van a servir para que nos jubilemos, salvo alguna excepción en la cual el participante haya adquirido un número considerable de boletos premiados con 'El Gordo' de Reyes. Por ello, hay que tomar la calculadora, hacer cuentas y decidir en qué vamos a emplear el dinero. Teniendo en cuenta que con un décimo del primer premio se acaba recibiendo una cantidad neta de 168.000 euros, después de pagar a Hacienda, seguramente hay que ser precisos y saber exactamente en qué lo vamos a invertir.

Una idea que suele ser buena es la de llevar el dinero de forma correcta es contratar un asesor legal que lo administre. La labor de este profesional es la de orientar y dar opciones para invertir adecuadamente el dinero e incluso rentabilizarlo para seguir obteniendo ingresos.

Los expertos también recomiendan cobrar el premio en una entidad bancaria alejada del domicilio para pasar desapercibido.

Lotería del Niño: ¿Hasta cuándo se puede cobrar?

Pero, antes de invertir el premio, obviamente, debemos cobrarlo y debemos saber que estos pueden comenzar a cobrarse desde el mismo día del sorteo, 6 de enero, con un plazo máximo de tres meses a partir de ese día, por lo que los afortunados cuyos décimos hayan sido premiados podrán cobrarlos hasta el próximo día 6 de abril de 2023.

En el caso de que el dinero no sea retirado en ese periodo, irá a parar a las arcas de Hacienda.