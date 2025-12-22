El segundo, el tercero y cuatro quintos premios de la Lotería de Navidad llevan suerte a Galicia

El Gordo esquiva Galicia, pero la comunidad está de celebración. Hasta el momento, el segundo, el tercer y cuatro de ocho quintos han traído suerte a diversos rincones de la comunidad gallega.

La primera buena noticia de esta mañana llegaba para los trabajadores de Bimba & Lola, pues la empresa ha repartido 97 millones de euros en participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad que ha recaído en el 70.048. Dicho número está dotado de 1.250.000 euros a la serie, es decir 125.000 euros al décimo.

Además del segundo, el número 90.693 que ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie y 50.000 euros al décimo, cayó también muy repartido en Galicia dejando más de 10 millones de euros en A Coruña.

El número fue cantado a las 11.13 horas y ha recaído en dos administraciones de la ciudad de A Coruña: con 20 series en la administración 18 de la calle Alcalde Lens y un décimo en la administración 48 de la Avenida Gran Canaria. También ha caído en otras nueve localidades gallegas: Chantada, Baio, Vigo, Lugo, Mesón do Vento (Ordes), Ribadeo, Cuntis, Illa de Arousa y O Porriño.

Cuatro quintos premios

Hasta el momento, cuatro de ocho quintos han traído también suerte a la comunidad gallega. El primer quinto, el 23112, que ha salido a las 10.34 horas, ha caído en Pontevedra, Ourense, Sanxenxo y en la Illa de Arousa.

El segundo quinto, el 60.649, que ha estado muy repartido en España, ha caído en Pontevedra, Ourense, A Illa y Sanxenxo. Este número se ha conocido a las 10.40 horas, seis minutos después del primer quinto y poco antes de que saliera el gordo de estas navidades.

Retribuido con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo, se ha vendido en su mayor parte en Roquetas de Mar, Almería, (45 series), las mismas que en Málaga y en Pontevedra. Es decir, ha dejado 2,8 millones en la provincia gallega. Otras 38 series se han vendido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto se ha repartido por casi una treintena de localidades.

El tercer quinto premio, el 77.712, fue cantado pasadas las once de la mañana y ha recaído en Lugo, Vigo, Porriño, Illa de Arousa, Salvaterra de Miño y en Fisterra, donde el Bar Miramar ha repartido 504.000 euros.

Finalmente, la provincia de Ourense ha resultado también agraciada con el quinto quinto premio, que ha recaído en el número 61.366. Este número fue cantado a las 11.48 horas y ha caído en parte en Xinzo de Limia y en la ciudad de Ourense.