El mapa de la Lotería de Navidad en Galicia: estos han sido los lugares agraciados con premios

El Gordo esquiva Galicia, pero la comunidad ha podido celebrar. Hasta el momento, el segundo, el tercer y cuatro de ocho quintos han traído suerte a diversos rincones de la comunidad gallega.

La primera buena noticia de esta mañana llegaba para los trabajadores de Bimba & Lola, pues la empresa ha repartido 97 millones de euros en participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad que ha recaído en el 70.048. Dicho número está dotado de 1.250.000 euros a la serie, es decir 125.000 euros al décimo.

Desde las 9:00 h, como cada 22 de diciembre, los niños y niñas de San Ildefonso han comenzado a cantar los números agraciados, dejando tras de sí un reguero de agraciados, no solo con los grandes premios sino con las pedreas: 1.794 premios de 1.000 euros por serie (100 por décimo). En este mapa podrás consultar dónde se han vendido los números premiados en Galicia en esta edición.

Mapa de la Lotería de Navidad en Galicia

Entre los premios que han caído en Galicia este año también está el tercer premio con el número 90.693. Los 500.000 euros a la serie y 50.000 euros al décimo de este premio, ha estado muy repartido en la comunidad, dejando más de 10 millones de euros en A Coruña: 20 series en la administración 18 de la calle Alcalde Lens y un décimo en la administración 48 de la Avenida Gran Canaria. Este número también ha caído en otras nueve localidades gallegas: Chantada, Baio, Vigo, Lugo, Mesón do Vento (Ordes), Ribadeo, Cuntis, Illa de Arousa y O Porriño.

También han caído varios quintos premios en distintos puntos de la región. El primer quinto, el 23112, que ha salido a las 10.34 horas, ha caído en Pontevedra, Ourense, Sanxenxo y en la Illa de Arousa. El segundo quinto, el 60.649, que ha estado muy repartido en España, ha caído de nuevo en Pontevedra y Sanxenso, así como en Ourense y A Illa.

El tercer quinto premio, el 77.712, fue cantado pasadas las once de la mañana y ha recaído en Lugo, Vigo, Porriño, Illa de Arousa, Salvaterra de Miño y en Fisterra, donde el Bar Miramar ha repartido 504.000 euros. La provincia de Ourense ha recibido otro quinto quinto premio, que ha recaído en el número 61.366. Este número fue cantado a las 11.48 horas y ha caído en parte en Xinzo de Limia y en la ciudad de Ourense.

¿Cómo cobrar el premio?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.