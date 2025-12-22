79432, el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El 79432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 10.45 horas en el cuarto alambre de la cuarta tabla.

Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.

El número ha sido vendido en la administración número 246 de Madrid (calle Ricardo Ortiz 8) y en las localidades de Villablino, La Bañeza y La Pola de Gordón (León).

Dos asociaciones de fútbol y una de campaneros han repartido 468 millones del Gordo en la localidad leonesa de La Bañeza, donde se han vendido 117 series de ese primer premio, según han informado a EFE desde la administración número uno de la localidad.

Todas las series se han vendido en participaciones y no se ha vendido nada por ventanilla, señalan desde dicha administración.

¿Cómo cobrar el premio?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.