Todos los españoles sueñan con que la suerte les roce y tener en su haber un décimo del Gordo de la Lotería de Navidad, que se celebra este viernes 22 de diciembre. Los que ostenten un boleto con la combinación ganadora cobrarán 400.000 euros, aunque una parte se la quedará Hacienda. Una vez descontados los impuestos, los afortunados tendrán que decidir en qué invierten los 328.000 euros que harán que estas fiestas sean más especiales que nunca.

Eso sí, lo más inteligente sería dejarse aconsejar por un experto. A una persona joven esta cantidad no le servirá para dejar de trabajar, pero sí puede ayudar a tapar algunos agujeros y permitirá darse un capricho. Por lo tanto, es importante no dejarse llevar por los impulso y administrar el dinero de la mejor forma posible. Y es que de acuerdo a un estudio publicado recientemente por la European Financial Planning Association (EFPA), el 70% de los premiados en el Sorteo Extraordinario tiene mucho menos dinero cinco años después de haber resultado ganador.