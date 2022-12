En pleno centro de Sevilla, en la Avenida de la Constitución, Carmen, Yolanda e Isabel gritan el 5.490 emocionadas mientras saltan y se abrazan. "Que nadie quería el ceroooo", chillan mientras alargan la o. Pues tocó con cero por delante y por detrás. Se vendió el 13 de agosto en ventanilla y es la administración número 13. Tres personas se llevaron la serie completa mientras que en la calle soplaban más de cuarenta grados. Posiblemente turistas.

Carmen es la propietaria, tienen el negocio desde hace siete años, tuvieron una racha buena, dieron varios premios seguidos, pero "desde el Covid tuvimos un buen parón y no podía ser". Diez décimos, una serie, cuatro millones de euros que vendieron al principio de la temporada.

"Mi tita me lo decía: 'Carmen, este año que estás embarazada es el tuyo, este año va a ser el del Gordo', y yo 'tita no, todo tan redondo no puede ser' y mira, que sí", cuenta Carmen con emoción mientras se toca la barriga. Está embarazada de cinco meses de su primer hijo. Dará a luz allá "por la Feria", en abril, que es como en Sevilla se miden los tiempos. Será una niña, Marta, y desde luego que ha venido con un pan debajo del brazo.

Yolanda, una de las trabajadoras, dice que está mañana llegó y acarició el gato negro que flanquea la puerta. Un azulejo mítico de la administración donde es tradición frotar el décimo para que toque. Carmen empezó a estar al frente de esta administración en 2018 y ese año ya dio el Gordo. Hoy repite. "Mira que lo digo, llevarse números bajitos que son los que tocan", dice Isabel.

Boda, embarazo y Gordo

Es una administración muy céntrica y siempre muy concurrida. No se sabe si el premio se repartió en Sevilla o se ha ido a otros puntos de España. "O incluso al extranjero porque aquí nos compran muchos turistas", recuerdan. El teléfono no para de sonar. La compañera que vendió el número viene en camino. Siguen abriendo champán y cantando a viva voz el número. "Todavía no he llamado a mi marido", dice Carmen, que por Reyes no piensa pedir nada más. 2022 ha sido su año: se casó, se quedó embarazada y ha dado el Gordo. "De verdad que no se puede pedir nada más". Más emoción no cabe en el número diez de la Avenida de la Constitución.