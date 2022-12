El gran día ha llegado y es el momento de tener las cosas claras. El Sorteo de la Lotería de Navidad 2022 está repartiendo premios por decenas de lugares de España y puede que hayas sido uno de los agraciados. Si es así, te conviene conocer las pautas a seguir a la hora de cobrar tu premio de la Lotería de Navidad.

Si la diosa fortuna ha acudido hasta ti y cuentas con un décimo premiado, debes saber que puedes cobrar el importe desde hoy mismo a las 18.00 horas. Pero, ¿da igual la cuantía?

Todo depende de la cuantía con la que hayamos sido agraciados. Si nuestro premio es inferior a 2.500 euros, podremos cobrarlo en cualquier administración de lotería. Por el contrario, si el premio que vamos a recibir es superior a los 2.500 euros, se deberá acudir a entidades financieras concertadas, por lo que todos aquellos que se hayan llevado el premio Gordo tendrán que recibir el dinero en un banco.

En directo hace 2 min 11:47 Una mujer, premiada en directo con 'El Gordo' Una espectadora del Teatro Real se ha enterado en directo que ha sido agraciada con 'El Gordo' del Sorteo de Navidad gracias a un décimo que había comprado en Moreda (Asturias) durante una visita al Principado. La mujer, muy nerviosa, tuvo que ser atendida por los servicios de emergencias. Según Televisión Española la agraciada es una desempleada que había trabajado en la hostelería hasta hace apenas unos meses y ahora quiere emplear el premio asturiano en hacerse una casa en Madrid. hace 6 min 11:43 Premios con las pedreas Quedan siete grandes premios por cantar, pero desde que ha empezado el sorteo las pedreas han repartido mucha suerte. En total, reparten 1.794.000 euros en premios de 1000 euros para 1.794 números. hace 10 min 11:39 Repasamos los números premiados El Gordo 05490 Segundo premio 04074 Cuartos premios 54289 Quintos premios 62391 43696 88509 Comprueba aquí si has sido agraciado con algún premio. hace 28 min 11:21 ¡¡¡'El Gordo' ya ha salido!!! Ya está aquí 'El Gordo': 05490 premiado con 4.000.000 millones, 400.000 euros por décimo. Comprueba aquí si has sido agraciado. hace 32 min 11:17 El tercer quinto premio, muy repartido El número 88509 ha estado muy repartido por la geografía española porque ha tocado en: Pamplona (Navarra), Manises (Valencia), Barcelona, Montgat (Barcelona)m Jaén, Madrid, Málaga, Illa de Arousa (Pontevedra), Morón de la frontera (Sevilla) y Alfara de del Patriarca (Valencia). Comprueba aquí si has sido agraciado. hace 39 min 11:10 ¡Otro quinto premio! Para el número 88509 premiado con 60.000 euros, 6.000 euros por décimo. hace 41 min 11:08 ¡Otro premio! Se trata de uno de los cuartos premios, en concreto, el número 54289, premiado con 200.000 euros, 20.000 euros por décimo. Comprueba aquí si has sido agraciado. hace 45 min 11:04 Aforo completo en el Teatro Real tras la pandemia El aforo completo del patio de butacas del Teatro Real se ha rozado en torno a las 10.00 horas de la mañana de este jueves, 22 de diciembre. Tras una hora de Sorteo, aún seguían entrando los más rezagados al coliseo madrileño. El público, ataviado con disfraces, luces y sombreros navideños, ha abarrotado el Teatro Real, con la ilusión de la Lotería de Navidad. Eso sí, la emoción se ha hecho esperar, ya que los primeros premios grandes han empezado a salir tras más de una hora de Sorteo, lo que ha hecho que alguno de los asistentes aprovechasen para descansar. Los aplausos y los gritos más fuertes han llegado a las 10.24 horas, cuando el 62.391 se convertía en el primer premio del Sorteo. Este número ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios y está dotado con 60.000 euros a la serie. El número ha sido cantado en el sexto alambre de la tercera tabla. hace 48 min 11:01 ¿Un billete roto es válido? Un billete roto puede ser perfectamente válido. Todo dependerá de su grado de degradación. Si tenemos un décimo deteriorado debemos presentarlo a la administración de Loterías para que ésta, a su vez, la remita a Loterías y Apuestas del Estado para que lo revise. Si lo considera válido, dará la orden de pago. En caso de que el décimo esté demasiado dañado y persistan las dudas sobre su validez, se remite a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que emitirá un informe a favor o en contra del pago del premio. hace 56 min 10:53 A punto de terminar la cuarta tabla De momento, no se ha cantado ningún premio en esta cuarta tabla que está a punto de acabar. 10:35 ¡Cae otro premio! Sale el segundo quinto premio con el número 43696 premiado con 60.000 de euros, 6.000 euros por décimo. Se ha distribuido íntegro (las 180 series) en Vizcaya. 10:32 Quinto premio El primer quinto premio ha tocado en Benidorm (Alicante) y Villajoyosa (Alicante) con el número 62391. Comprueba aquí los números premiados. 10:26 ¡Segundo premio! Y seguimos con la buena racha con el segundo premio del día: 04074 que está premiado con 1.250 millones de euros. Este premio reparte 125.000 euros por décimo. 10:24 ¡Primer premio! Se ha hecho de esperar pero aquí está el primer premio del Sorteo de Navidad: 62391 premiado con 60.000 euros en cada serie. 10:22 Los premios se hacen esperar Más de una hora de sorteo y expectantes ante los premios. 10:10 Las niñas de San Ildefonso cantan ya la tercera tabla Yesica Paola Valencia Gómez canta el número, Ainhoa Rosero Gómez canta premio, Greybin José Zamorán Hernández extrae número y Antonio Manuel Cubero Recio extrae el premio. 10:06 Termina la segunda tabla Acaba la segunda tabla del Sorteo de Navidad sin ningún premio cantado todavía, pero no desesperes porque puede que te haya tocado algún premio en la pedrada, puedes comprobar aquí si has sido agraciado. Ver más

Otra opción para cobrar los premios de la Lotería de Navidad es acercarse a una delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado. En ese caso, sólo se necesitará el DNI y el décimo premiado, para poder realizar el cobro del premio, sea cual sea la cantidad recibida.

La rapidez para cobrar los premios de la Lotería de Navidad es un gesto habitual de todos los premiados. No obstante, los más despistados deben tener cuidado, ya que el plazo máximo de cobro de los premios es de 3 meses. Pasado ese tiempo el pago caduca y no puede hacerse efectivo. Gracias a dichos descuidos, Hacienda acaba embolsándose todos los años una cantidad importante por premios no reclamados.

¿Cuánto se lleva Hacienda?

El fisco ingresa un buen pellizco cada año en concepto de impuestos por los premios de este sorteo extraordinario de la Lotería. En 2022 se mantiene la retención del 20% de la parte de cada premio que exceda el importe exento de 40.000 euros.