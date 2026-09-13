«Caja 808», de Tom McCarthy: a un Dios desconocido

En el primer capítulo de 'Caja 808', un acto vandálico contra una pintura expuesta en la Tate Gallery se analiza como un remate futbolístico brillante, en base a la deconstrucción de un movimiento de destrucción que se repite desde diversos ángulos de visión, segmentado en paréntesis de tiempo, en una suerte de ritual de repetición. La detallada descripción de ese movimiento acaba con la impresión de que "todo está sucediendo, y, a la vez, no, en escala de grises, aquí y en otro lugar, todo está desvaneciéndose".

¿Acaso lo que Tom McCarthy (Stirling, 1969) acomete en 'Caja 808' no es algo parecido a una especie de ficción cuántica, en la que los multiversos se simultanean en un baile de digresiones descentradas para disparar significados o líneas de fuerza narrativa como flechas del tiempo, que existen y son vacío a la vez?

El título en castellano de esta exigente y fascinante novela puede darnos una pista de dónde procede el 'macguffin', tal vez de aquel 'Lote 49' de la magnífica novela conspiranoica de Thomas Pynchon, ahora atravesada por un símil de 'thriller' laberíntico, que pone sus cimientos en una película de ciencia ficción, que no desentonaría como materia prima del 'Matadero 5' de Kurt Vonnegut.

McCarthy parece más preocupado por crear un universo que por dotar a sus personajes de psicologías creíbles

Es obvio que McCarthy, que es un posmoderno en tiempos de la poscibernética, está recurriendo a un imaginario que desafía la noción de relato enfrentándola a un correlato, de tono científico o meramente opaco, a menudo hipnótico, escrito en su jerga, vacía e indeterminada en su determinación. Como si todo lo que se refiere a la creación literaria generara su propia 'backroom' vaga y algorítmica, basura de la memoria con la que el lector tiene que lidiar sin miedo al desaliento (aunque a veces el agotamiento le muerda la nuca).

Un conato de argumento

Hay, por supuesto, un conato de argumento, que tiene que ver con la obra de una psicóloga industrial, Lillian Gilbreth, de la que falta esa 'caja' con todos sus estudios sobre la captura del movimiento. Físicos e investigadores la buscarán como si fuera el Santo Grial, mientras el rodaje de 'Encarnación', una 'space opera' típicamente digital, convierte cuerpos y gestos en datos informáticos que nos transforman en conejillos de indias de fábulas distópicas imaginadas por códigos binarios.

McCarthy parece más preocupado por crear un universo que por dotar a sus personajes de psicologías creíbles: de ahí que lo que importa sea la estructura o el sistema simbólico de la novela, que parece crecer hasta el infinito, porque los personajes solo hacen cosas para construir o expandir una cosmogonía.

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Caja 808 Tom McCarthy Traducción de Laura Fernández De Conatus 442 páginas 24,90 euros

Fuente: El Periódico