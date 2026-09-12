Libros recomendados de la semana
VV. AA.
El retiro de escritoras
Hadassa Fernández
Cuando Hilda decidió fundar «el retiro de escritoras», buscaba un lugar donde poder ser y crear libremente, un espacio para encontrar la verdadera voz que hay dentro. Alejadas del bullicio de la ciudad, un grupo de mujeres se reúnen en una casa en plena naturaleza con un único objetivo: escribir. Algunas siempre han tenido esa vocación; otras llevan años en silencio. Pero durante el fin de semana, todas ellas se enfrentarán a sus miedos y bloqueos. Entre confidencias, revelaciones y recomendaciones literarias, descubrirán el poder transformador de la escritura.
El ángel de la venganza
Douglas Preston / Lincoln Child
Continúa la saga del inspector Pendergast. En esta ocasión él y Constance Greene junto a Vincent D’Agosta se han quedado atrapados en el Nueva York de 1880, sin posibilidad de regresar al siglo XXI. Pero su mayor preocupación no es el año en el que han quedado varados sino Enoch Leng, el implacable enemigo que lleva décadas persiguiendo la fórmula de la vida eterna. Leng ha convertido a Constance en el centro de sus planes y la somete a una amenaza terrible.
El manuscrito de las almas
Rubén Cordón
En la Escocia del siglo XVII, el herrero Roy Bean acaba de perder a su mujer y a su madre y se ha quedado solo en el mundo. Su vida cambia cuando recibe un misterioso libro que contiene las memorias de esta última. El hallazgo lo lleva a investigar varias muertes, extrañas cicatrices y manuscritos que narran la vida de las víctimas. Entre callejones oscuros, secretos y preguntas sin respuesta, Roy descubrirá que algunas páginas esconden verdades capaces de cambiarlo todo y de desafiar cuanto creía saber.
Los más vendidos
Ficción
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide).
- Las gratitudes. Delphine de Vigan (Anagrama).
- La cámara de las maravillas. María Oruña (Plaza & Janes).
- Ríete de las bodas. Megan Maxwell (Espasa).
- La asistenta. Freida McFadden (Espasa).
No Ficción
- Murdoku. Manuel Garand (Temas de Hoy).
- Murdoku vol. 2. Manuel Garand (Temas de Hoy).
- El crimen del verano. Modesto García (Plaza & Janes).
- El crimen del verano 2. Modesto García (Plaza & Janes).
- Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta).
En galego
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira).
- Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
- Asasinato no muiño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
- Cadea de favores. Rober Cagiao (Calacán).
- As malas ideas. María Solar (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al bosque que plantó y cuidó durante décadas Arturo, un vecino de As Lagoas: Adif taló la mayoría de los 50 ejemplares de árboles que era refugio climático y de aves
- Las zonas de bajas emisiones ya son una realidad en Vigo: así funciona la primera fase y vehículos afectados
- El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- El norte de Portugal reclama 300 millones en infraestructuras y pone el puente con A Guarda entre sus prioridades
- Abel Caballero reprende a Rafael Louzán por sembrar dudas con la sede de Vigo para el Mundial 2030: «Estamos mejor que otros»
- Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego