Libros recomendados de la semana

El retiro de escritoras

Hadassa Fernández

Cuando Hilda decidió fundar «el retiro de escritoras», buscaba un lugar donde poder ser y crear libremente, un espacio para encontrar la verdadera voz que hay dentro. Alejadas del bullicio de la ciudad, un grupo de mujeres se reúnen en una casa en plena naturaleza con un único objetivo: escribir. Algunas siempre han tenido esa vocación; otras llevan años en silencio. Pero durante el fin de semana, todas ellas se enfrentarán a sus miedos y bloqueos. Entre confidencias, revelaciones y recomendaciones literarias, descubrirán el poder transformador de la escritura.

El retiro de escritoras Autora: Hadassa Fernández Editorial: Ediciones B Nº de páginas: 304

El ángel de la venganza

Douglas Preston / Lincoln Child

Continúa la saga del inspector Pendergast. En esta ocasión él y Constance Greene junto a Vincent D’Agosta se han quedado atrapados en el Nueva York de 1880, sin posibilidad de regresar al siglo XXI. Pero su mayor preocupación no es el año en el que han quedado varados sino Enoch Leng, el implacable enemigo que lleva décadas persiguiendo la fórmula de la vida eterna. Leng ha convertido a Constance en el centro de sus planes y la somete a una amenaza terrible.

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El ángel de la venganza Autores: Douglas Preston / Lincoln Child Editorial: Plaza & Janés Nº de páginas: 360

El manuscrito de las almas

Rubén Cordón

En la Escocia del siglo XVII, el herrero Roy Bean acaba de perder a su mujer y a su madre y se ha quedado solo en el mundo. Su vida cambia cuando recibe un misterioso libro que contiene las memorias de esta última. El hallazgo lo lleva a investigar varias muertes, extrañas cicatrices y manuscritos que narran la vida de las víctimas. Entre callejones oscuros, secretos y preguntas sin respuesta, Roy descubrirá que algunas páginas esconden verdades capaces de cambiarlo todo y de desafiar cuanto creía saber.

El manuscrito de las almas Autor: Rubén Cordón Editorial: Roca Editorial Nº de páginas: 400