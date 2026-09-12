El madrileño que escribió la novela compostelana más popular del siglo XX

Alejandro Pérez Lugín fue uno de esos personajes de la vida cultural española de principios del siglo XX cuyas creaciones abarcan una asombrosa variedad de géneros. Era muy conocido como crítico taurino, que firmaba con el seudónimo Don Pío, pero también practicaba la crítica musical y de teatro en una asombrosa cantidad de periódicos de ámbito gallego y nacional: El Pensamiento Galaico, El Compostelano, Por Esos Mundos, Nuevo Mundo, Arte Taurino, El Correo, El Globo, Diario Universal, El Mundo, España Nueva, La Mañana, La Tribuna, El Liberal, Heraldo de Madrid, La Libertad, Hoy, El Debate, El Eco de Santiago… Era también director de cine y publicó novelas costumbristas de cierto éxito en España: Los malabaristas del voto, Farruquiño Penelas, Currito de la Cruz, Don Benigno, La corredoira y la rúa y sobre todo La casa de la Troya. Cuando murió dejó otras dos sin acabar, Arminda Moscoso y La Virgen del Rocío ya entró en Triana, que completaron dos escritores amigos y publicó su viuda Elvira Consuelo. Pese a esta actividad cultural, Pérez Lugín se ganaba la vida como abogado y funcionario de Fomento.

Alejandro María de las Mercedes Pedro Pérez García Lugín nació en Madrid el 22 de febrero de 1870 de padre cordobés y madre gallega (su abuela era hermana de la madre de Rosalía de Castro), pero sus padres se trasladaron a vivir en 1883 a Santiago de Compostela, donde había nacido la madre del escritor. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago y antes de terminar la carrera ya escribía artículos en periódicos de la ciudad. Se trasladó a Madrid para trabajar en la Dirección General de Registros y Notariado y en uno de sus viajes a Valencia como comercial de una empresa de explosivos conoció a la que sería su mujer.

Como cineasta comenzó escribiendo guiones de documentales sobre la guerra en Marruecos, a donde fue enviado como corresponsal por el periódico El Debate. En un solo año, 1922, hizo Las baterías gallegas, Los novios de la muerte, Los que dieron su sangre por la Patria y Los troyanos de Zaragoza, todas ellas producidas por el gallego Isaac Fraga Penedo, que fundó en Vigo los cines Fraga, Odeón, Tamberlick y García Barbón. En el cine de ficción Lugin adaptó sus novelas La casa de la Troya (una película muda de 140 minutos de la que se conserva una copia en la Filmoteca Nacional y otra en el Centro Gallego de Artes de la Imagen de A Coruña) y Currito de la Cruz, sobre un torero sevillano de ficción.

Imagen de Combarro en la película «La casa de la Troya». / .

Pérez Lugín murió el 5 de septiembre de 1926, hace cien años, de un ataque de uremia en su residencia de verano Villa Teresa, en Acea de Ama, O Burgo (Culleredo) y está enterrado en el cementerio coruñés de San Amaro bajo una lápida que sostiene una escultura yacente del artista compostelano Santiago Rodríguez Bonome, amigo del escritor. Ese año, que había sido año santo, había peregrinado a Compostela para ganar el jubileo. Dejó un importante legado destinado a la creación del premio de Periodismo que lleva su nombre, que conceden la Asociación de la Prensa y el Ayuntamiento de A Coruña, una ciudad por la que sentía una especial atracción y a la que en sus crónicas llamaba Ciudad Cristal. Por sus vínculos con Santiago de Compostela fue nombrado hijo adoptivo de esta ciudad.

Julia María Labrador Ben publicó el estudio más completo sobre su vida y su obra en Bibliografía crítica de Alejandro Pérez Lugin, publicado en 1999 por DICENDA. Cuadernos de Filología hispánica.

«La casa de la Troya», una novela de culto

Basándose en sus recuerdos y experiencias como estudiante universitario en Santiago, Pérez Lugín publicó La casa de la Troya en 1915. El título era el nombre de la pensión en la que se alojaban los protagonistas de la novela (hoy convertida en museo), que fue un éxito literario desde el mismo momento de su publicación y en pocos años conoció más de 80 ediciones (la primera llevaba una portada de Castelao). De esta novela se llevan vendidos más de un millón de ejemplares. Fue adaptada al teatro por Manuel Linares Rivas y al cine por el mismo Pérez Lugin, protagonizada por Carmen Viance, Juan de Orduña y Florian Rey, dos actores que después triunfaron como directores de cine. La película de Pérez Lugin se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 28 de enero de 1925. Después se rodarían otras cinco versiones de la novela, la primera sonora a cargo de Juan Vila y Adolfo Aznar, que no se pudo estrenar hasta noviembre de 1939 a causa de la guerra civil. La mejor adaptación fue la que hizo Rafael Gil en 1959 con Ana Esmeralda, Arturo Fernández y José Isbert como protagonistas.

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La casa de la Troya cuenta las andanzas del estudiante Gerardo Roquer y Paz, un joven madrileño cuya vida desordenada decide a su padre enviarlo a Santiago de Compostela para que finalice allí sus estudios de Derecho. Al principio el joven se desmoraliza al verse desplazado de la gran ciudad a un ámbito provinciano, pero con el tiempo descubre en Santiago los encantos de un espacio que va a proporcionarle experiencias inolvidables, amistades leales como la de Augusto Armero (trasunto del autor) y amores decisivos.