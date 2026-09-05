Libros recomendados de la semana
VV. AA.
El viaje de mil soles
Ángel Cristo Barco
Hace 2.600 años, en un mundo lleno de miedos, supersticiones y dioses, el faraón Necao II ordenó una expedición para conocer los límites de África. Mientras unas civilizaciones surgían y otras desaparecían,un grupo de navegantes embarcó para afrontar una misión casi suicida. Una proeza si lo conseguían, y el olvido si fracasaban… El viaje de mil soles surca el tiempo y los océanos. Desde Persia a Tartessos, desde Egipto a los confines del mundo conocido e incluso más allá.
El higo del Edén
Roberto Cambronero
Llano de Mata Redonda, Costa Rica, siglo XVIII. Allí donde reina la naturaleza más salvaje y los instintos primarios imponen su ley, una criatura surgida de la tierra va a desestabilizar la fe de un pueblo entero. Mezclando lo sagrado y lo cotidiano, la tragedia y el humor en un relato coral, El higo del Edén indaga en el nacimiento de los mitos, el poder de lo inexplicable, la violencia de la superstición y la fragilidad de las certezas humanas. El libro obtuvo el premio de Novela Fundación Mediterráneo y Universidad de Murcia con una obra escrita con un lenguaje de gran belleza e imaginación.
Una familia moderna
Julia Navarro
Martha y Thomas forman una familia moderna. Ambos pertenecen a la vanguardia artística y cultural. Ella brilló en los escenarios internacionales como primera bailarina de las compañías más prestigiosas de ballet; él es un reconocido filósofo con una intensa vida académica. Su hija Felicitas dirige con éxito un canal digital y, como madre soltera por elección, ha criado a Penny, una adolescente que desafía todas las convenciones. Tres generaciones que comparten vínculos, pero no siempre un lenguaje común para expresarlos.
Los más vendidos
Ficción
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide).
- Las gratitudes. Delphine de Vigan (Anagrama).
- La cámara de las maravillas. María Oruña (Plaza & Janes).
- Ríete de las bodas. Megan Maxwell (Espasa).
- La asistenta. Freida McFadden (Espasa).
No Ficción
- Murdoku. Manuel Garand (Temas de Hoy).
- Murdoku vol. 2. Manuel Garand (Temas de Hoy).
- El crimen del verano. Modesto García (Plaza & Janes).
- El crimen del verano 2. Modesto García (Plaza & Janes).
- Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta).
En galego
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira).
- Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
- Asasinato no muiño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
- Cadea de favores. Rober Cagiao (Calacán).
- As malas ideas. María Solar (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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