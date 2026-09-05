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Libros recomendados de la semana en Letras &amp; Artes.

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

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VV. AA.

El viaje de mil soles

Ángel Cristo Barco

Hace 2.600 años, en un mundo lleno de miedos, supersticiones y dioses, el faraón Necao II ordenó una expedición para conocer los límites de África. Mientras unas civilizaciones surgían y otras desaparecían,un grupo de navegantes embarcó para afrontar una misión casi suicida. Una proeza si lo conseguían, y el olvido si fracasaban… El viaje de mil soles surca el tiempo y los océanos. Desde Persia a Tartessos, desde Egipto a los confines del mundo conocido e incluso más allá.

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El viaje de mil soles

Autor: Ángel Cristo Barco

Editorial: Posidonia

Nº de páginas: 273

El higo del Edén

Roberto Cambronero

Llano de Mata Redonda, Costa Rica, siglo XVIII. Allí donde reina la naturaleza más salvaje y los instintos primarios imponen su ley, una criatura surgida de la tierra va a desestabilizar la fe de un pueblo entero. Mezclando lo sagrado y lo cotidiano, la tragedia y el humor en un relato coral, El higo del Edén indaga en el nacimiento de los mitos, el poder de lo inexplicable, la violencia de la superstición y la fragilidad de las certezas humanas. El libro obtuvo el premio de Novela Fundación Mediterráneo y Universidad de Murcia con una obra escrita con un lenguaje de gran belleza e imaginación.

Noticias relacionadas

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El higo del Edén

Autor: Roberto Cambronero

Editorial: Pre-textos

Nº de páginas: 220

Una familia moderna

Julia Navarro

Martha y Thomas forman una familia moderna. Ambos pertenecen a la vanguardia artística y cultural. Ella brilló en los escenarios internacionales como primera bailarina de las compañías más prestigiosas de ballet; él es un reconocido filósofo con una intensa vida académica. Su hija Felicitas dirige con éxito un canal digital y, como madre soltera por elección, ha criado a Penny, una adolescente que desafía todas las convenciones. Tres generaciones que comparten vínculos, pero no siempre un lenguaje común para expresarlos.

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Una familia moderna

Autor: Julia Navarro

Editorial: Plaza & Janés

Nº de páginas: 400

Los más vendidos

Ficción

  1. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide).
  2. Las gratitudes. Delphine de Vigan (Anagrama).
  3. La cámara de las maravillas. María Oruña (Plaza & Janes).
  4. Ríete de las bodas. Megan Maxwell (Espasa).
  5. La asistenta. Freida McFadden (Espasa).

No Ficción

  1. Murdoku. Manuel Garand (Temas de Hoy).
  2. Murdoku vol. 2. Manuel Garand (Temas de Hoy).
  3. El crimen del verano. Modesto García (Plaza & Janes).
  4. El crimen del verano 2. Modesto García (Plaza & Janes).
  5. Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta).

En galego

  1. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira).
  2. Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
  3. Asasinato no muiño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
  4. Cadea de favores. Rober Cagiao (Calacán).
  5. As malas ideas. María Solar (Xerais).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

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