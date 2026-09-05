Libros recomendados de la semana

El viaje de mil soles

Ángel Cristo Barco

Hace 2.600 años, en un mundo lleno de miedos, supersticiones y dioses, el faraón Necao II ordenó una expedición para conocer los límites de África. Mientras unas civilizaciones surgían y otras desaparecían,un grupo de navegantes embarcó para afrontar una misión casi suicida. Una proeza si lo conseguían, y el olvido si fracasaban… El viaje de mil soles surca el tiempo y los océanos. Desde Persia a Tartessos, desde Egipto a los confines del mundo conocido e incluso más allá.

El viaje de mil soles Autor: Ángel Cristo Barco Editorial: Posidonia Nº de páginas: 273

El higo del Edén

Roberto Cambronero

Llano de Mata Redonda, Costa Rica, siglo XVIII. Allí donde reina la naturaleza más salvaje y los instintos primarios imponen su ley, una criatura surgida de la tierra va a desestabilizar la fe de un pueblo entero. Mezclando lo sagrado y lo cotidiano, la tragedia y el humor en un relato coral, El higo del Edén indaga en el nacimiento de los mitos, el poder de lo inexplicable, la violencia de la superstición y la fragilidad de las certezas humanas. El libro obtuvo el premio de Novela Fundación Mediterráneo y Universidad de Murcia con una obra escrita con un lenguaje de gran belleza e imaginación.

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El higo del Edén Autor: Roberto Cambronero Editorial: Pre-textos Nº de páginas: 220

Una familia moderna

Julia Navarro

Martha y Thomas forman una familia moderna. Ambos pertenecen a la vanguardia artística y cultural. Ella brilló en los escenarios internacionales como primera bailarina de las compañías más prestigiosas de ballet; él es un reconocido filósofo con una intensa vida académica. Su hija Felicitas dirige con éxito un canal digital y, como madre soltera por elección, ha criado a Penny, una adolescente que desafía todas las convenciones. Tres generaciones que comparten vínculos, pero no siempre un lenguaje común para expresarlos.

Una familia moderna Autor: Julia Navarro Editorial: Plaza & Janés Nº de páginas: 400