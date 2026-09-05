Alucinación en Bangkok

A la hora convenida, ya esperaba en la recepción del hotel Rembrandt de Bangkok. Un coche oficial me recogió puntualmente para trasladarme al The Bhirasri Institute of Modern Art. «La Embajada de España, en nombre de su Gobierno, desea sumarse a las celebraciones del Bicentenario de Rattanakosin y se enorgullece de presentar a los aficionados tailandeses a la música al destacado guitarrista español Tomás Camacho», dictaba la nota oficial.

Para evitar cualquier contratiempo de última hora, ya vestía el esmoquin, la guitarra estaba perfectamente afinada y el posapié listo. El trayecto entre el hotel y el lugar del recital se me antojo interminable. El aletargamiento causado por los medicamentos que el doctor enviado por la embajada me había inyectado horas antes en el hotel, comenzaba hacer su efecto.

Al llegar, me condujeron a una sala grande e inhóspita que servía de camerino.

En el mundo de la escena, es conocido el impacto emocional que se produce al traspasar el espacio irreal existente entre el camerino y el escenario; unos instantes misteriosos y fugaces que cada intérprete afronta de forma diferente.

Recordé que, para esos momentos, mi maestro nos recomendaba seguir un estricto protocolo: una serie de ejercicios de concentración, relajación y movimientos físicos controlados, pensados para equilibrar el estrés, activar el cuerpo, e introducirnos en el mundo mágico de la escena. Sin embargo, ese día no necesite realizarlos. Los fármacos ya habían hecho su trabajo: flotaba en una lasitud profunda, un limbo sin rastro del estrés o el miedo propios de la antesala del escenario.

El programa versaba sobre música española. La primera parte de los vihuelistas del siglo XVI, Mudarra Milán y Narváez, y «La maja de Goya» de Enrique Granados. La segunda contenía obras de Albéniz, Rodrigo, finalizando con la «Suite Compostelana» de Federico Mompou.

«La maja de Goya» es la octava de las Doce tonadillas de Enrique Granados –Lérida 1867, canal de la Mancha, 1916–. Original para voz y piano, el propio autor consideraba a sus tonadillas como «lieder españoles». La nº 8 es sin duda la más singular de todo el ciclo: tras una extensa e inusual introducción del piano, comienza la voz aportando gracia y frescura.

Esta obra maestra evoca el ambiente del Madrid castizo de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y se inspira claramente en las pinturas y tapices de Francisco de Goya y Lucientes.

Para comprender el estado de somnolencia inducida en el que me hallaba, es necesario retroceder en el tiempo y reconstruir cómo llegué a esa situación. Al no existir un vuelo directo de Madrid a Bangkok, tuve que viajar hasta Holanda y pasar allí la noche para tomar al día siguiente el vuelo Ámsterdam-Bangkok. Un amigo residente se encargó de recibirme y mostrarme los encantos de aquella histórica urbe. Fue un placer descubrir sus numerosos canales y bellos puentes –«la Venecia del Norte»–, y admirar la Iglesia Vieja, joya del gótico del siglo XIII. Sin embargo, lo más sorprendente de esta gran metrópoli se revela al anochecer. A esas horas, el bullicio de sus gentes en el Barrio Rojo y la multitud de bares y locales la convierten en una fiesta continua.

El 31 de marzo de ese año hacía un frío gélido que, junto con la humedad, incitaba a entrar en uno de aquellos bulliciosos garitos y tomar el conocido De Wallen, un licor tradicional de enebro propio de la zona. A medida que avanzaba la noche, el frío arreciaba y los chupitos se volvían indispensables para combatirlo.

Al día siguiente, el cansancio acumulado, el frío y los excesos de la noche anterior pasaron factura. Tras un largo vuelo de KLM sin poder dormir, al bajar la escalerilla en el aeropuerto Don Mueang de Bangkok, sentí como una llamarada de fuego: la ciudad era un infierno de calor y humedad que, sumado a mi fiebre, me provocó una total ingravidez corporal.

Ya en el hotel, el malestar empeoró. Avisé a la embajada de que no estaba en condiciones de dar el concierto esa noche. Inmediatamente me enviaron un doctor que me inyectó, me medicó y me obligó a tomar 7Up continuamente para hidratarme; la consigna era que debía tocar.

–¿Qué te parece, amigo Parménides?, le decía mi maestro a su burrito, que lo miraba fijamente, como si entendiera sus parrafadas técnico-filosóficas.

–Existe el error común de creer que para actuar en público se debe estar relajado. Lo que no se sabe es que, en esas situaciones, consideradas por el organismo como de peligro, necesitamos energía; es decir, una descarga de adrenalina que prepare el cuerpo para la acción. Esta sustancia aumenta el estado de alerta y el tono muscular, evitando una relajación excesiva que ralentice los reflejos. Aunque no conviene pasarse al otro extremo, un exceso de nervios puede provocar una sobreactivación con taquicardia, sudoración y pérdida de control mental y motor. Por tanto, lo adecuado será encontrar un punto óptimo de tensión controlada: no caer en la falta de energía, que conduce a la apatía, ni dejarnos arrastrar por el pánico, que nos proporciona demasiada energía y nos impide utilizarla adecuadamente.

Parménides seguía mirándolo fijamente.

–¿Tú qué opinas?, le preguntó. El burro permaneció en silencio, y mi maestro interpretó aquel silencio como una aprobación.

No sabría decir si aquella noche ofrecí un buen concierto o no, ya que toqué en piloto automático. Sin embargo, recuerdo como un destello algo que rompió mi trance: en la primera fila de butacas estaba David Booth, el guitarrista irlandés con el que compartí años de estudios musicales en Alicante.

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